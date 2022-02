Lycurgus verliest teleurstellend van Talentteam

sport

Amysoft Lycurgus heeft zondagmiddag in Ede verrassend verloren van Talentteam Papendal. Het werd 3-0.

Een week geleden was koploper Active Living Orion uit Doetinchem een maatje te groot voor de Groninger volleyballers, nu was ook de nummer 9 van de competitie te sterk. De setstanden waren 25-22, 25-23 en 25-23.

Lycurgus blijft op de derde plaats staan in de eredivisie, met 40 punten uit 18 wedstrijden. Er volgen in de reguliere competitie nog twee thuiswedstrijden: komende zaterdag tegen RECO ZVH uit Zevenhuizen en zondag tegen Draisma Dynamo uit Apeldoorn. Daarna begint Lycurgus in de kampioenspoule, waar Orion en Dynamo zich al voor geplaatst hebben.