Lycurgus relatief eenvoudig langs eerste divisieteam Dynamo naar halve finale bekertoernooi

sport

Foto via Lycurgus (Twitter)

Amysoft Lycurgus heeft donderdagavond relatief eenvoudig de halve finale bereikt van het bekertoernooi, door het tweede team van SV Dynamo uit Apeldoorn thuis met 3-0 in sets te verslaan.

In de eerste set gaf de Groningse ploeg de tegenstander uit Apeldoorn geen enkele kans en de voorsprong was van begin tot eind voor de Groningers, met als eindstand 25-18. Aan het begin van de tweede set liep Lycurgus opnieuw snel uit, maar de Apeldoorners van SV Dynamo 2 (wat uitkomt in de eerste divisie B) kwamen terug tot drie punten achterstand. Maar ook de tweede set ging met een ruime voorsprong naar de Groningse ploeg (25-15).

De derde set bleek moeilijker voor de Groningers. Lycurgus keek vrijwel de hele set tegen een achterstand aan en wist zich pas in het tweede deel daarvan te herpakken. Wel moest de ploeg twee setpoints voor de tegenstander wegwerken. Met een eindstand van 28-26 in het voordeel van de Groningers werdden halve finaleplaats veilig gesteld.

Numidia TopVolleybal Limburg wordt begin maart de tegenstander van Lycurgus in de halve finale om de beker.