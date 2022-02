Lycurgus niet opgewassen tegen Orion

sport

Amysoft Lycurgus heeft zondagmiddag in eigen huis niet kunnen winnen van koploper Active Living Orion. De Doetinchemmers waren in de topsporthal van het Alfa-college een maatje te groot: 0-3.

Al snel in de eerste set was het verschil duidelijk. Via 8-13 en 14-22 werd het 16-24. Het derde setpunt werd gepakt: 18-25. Ook in de tweede was het niet lang spannend, want na 5-5 scoorde Orion 6 punten achter elkaar. Via 13-21 werd het wederom 16-24, en nu waren er twee setpunten nodig: 17-25.

De derde set leek een herhaling van de tweede set: Orion liep na 5-5 wederom uit tot 5-11. In het vervolg van de set was het verschil lange tijd zo’n 4 punten. De Groningers kwamen nog terug tot 17-20, maar daarna wonnen de gasten de set eenvoudig met 19-25.

Lycurgus blijft op de derde plaats staan in de eredivisie en heeft 40 punten uit 17 wedstrijden. Koploper Orion heeft 9 punten meer.