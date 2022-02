Luthers Bach Ensemble in de startblokken voor Matthäus-Passion

nieuws

Foto: Luthers Bach Ensemble

Het is nog zeventig dagen tot Eerste Paasdag. Bij het Luthers Bach Ensemble is men zich al druk aan het voorbereiden op de Matthäus-Passion. De kaartverkoop start maandag.

In de aanloop naar Pasen wordt het oratorium, gecomponeerd door Johann Sebastian Bach, zes keer opgevoerd. Op vrijdag 18 maart voor het eerst in de Petrus & Pauluskerk in Loppersum. Na uitstapjes in Sneek, Doesburg en Harderwijk vinden er op zaterdag 26 maart en zondag 27 maart concerten plaats in de Der Aa-kerk in Stad.

“Andersoortige uitvoering”

“Na twee jaar op rij deze hoeksteen van de passietijd te hebben moeten missen voert het Luthers Bach Ensemble Bachs Matthäus-Passion opnieuw uit in haar eigen ge-ensceneerde versie”, schrijft het Luthers Bach Ensemble. “Een andersoortige uitvoering, eentje met meer nadruk op de expressieve, emotionele aspecten van de Mattheus Passie. In de semiscenische presentatie van het Luthers Bach Ensemble zijn de solisten en het koor alledaags gekleed en zingen alles uit het hoofd. Hierdoor wordt de interactie tussen de zangers onderling en met het publiek voelbaar vele malen groter. Gebaren en bewegingen onderstrepen het drama van de passie.” Het Luthers Bach Ensemble zal onder leiding staan van Tymen Jan Bronda. Er wordt samengewerkt met het Roder Jongenskoor.

In de Matthäus-Passion wordt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus verteld als in het Evangelie volgens Matteüs. Nergens ter wereld wordt deze versie zo vaak opgevoerd als in Nederland