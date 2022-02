Loslopend varken op A7 gevangen

nieuws

Foto Andor Heij. Varken

Op de A7 tussen Hoogkerk en Groningen liep donderdag rond 11:00 uur een varken los. Dat meldt de website 112groningen. Meerdere automobilisten belden de politie.

De politie heeft na de melding de weg enige tijd afgesloten om het beest te kunnen vangen. Het is op zeker moment uit de middenberm weggehaald en volgens een ooggetuige in een politiebusje geladen. De politie kon dat niet bevestigen. Het is niet duidelijk hoe het dier eraan toe is. Ook is het nog niet bekend waar het varken vandaan kwam.