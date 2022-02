Liveblog Storm Eunice – Brandweer in actie voor eerste stormschade in Stad

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Storm Eunice raast vanaf vrijdagmiddag in alle hevigheid over Groningen. In dit liveblog houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

KNMI: ‘Vanaf 14.00 uur ‘code rood’ in westen, Groningen blijft voorlopig ‘oranje’

Meerdere scholen in Groningen geven hun leerlingen rond het middaguur ‘stormvrij’

Treinen stoppen om 14.00 uur met rijden; Qbuzz stopt om 16.00 uur

18 februari 2022 15.45 uur:

De brandweer in Groningen is rond 15.15 voor het eerst op de vrijdagmiddag in actie gekomen voor stormschade. Aan een gebouw aan de Beckerweg dreigde een dakpaneel los te breken en naar beneden te vallen. De brandweer zette een hoogwerker in om het paneel te verwijderen en te bekijken of er niks meer naar beneden kon vallen.

18 februari 2022 15.40 uur:

Waterschap Noorderzijlvest heeft toch besloten dat het vrijdagmiddag volledige dijkbewaking inzet in Groningen. Volledige dijkbewaking is nodig vanaf een waterstand van 3.80 meter boven NAP en het waterschap verwacht dat dit kort na 02.00 uur het geval gaat zijn langs de Groningse kust.

18 februari 2022 15.26 uur:

Vanwege storm Eunice sluit Kardinge vandaag haar deuren om 16.00 uur. Dat betekent dat de trainingen van het Gewest Groningen van de KNSB vrijdagmiddag niet doorgaan.

18 februari 2022 15.00 uur:

Een surrealistisch gevoel. Het Hoofdstation is uitgestorven door een storm en de zon breekt door.

Surrealistisch gevoel op het hoofdstation Groningen.. Uitgestorven.Een half uur eerder weg gegaan van het werk ivm #StormEunice Beste regenbui op de kop gehad op fietse.Wind in de rug,dus dat viel mee. Sta op de bus te wachten (die rijden nog tot 16.00) en de zon breekt door…🤔 pic.twitter.com/eOAxtIhPV7 — Renata Hofman💚🤍 (@RenataFCG) February 18, 2022

18 februari 2022 15.00 uur:

Steeds meer winkels in de binnenstad van Groningen sluiten de deuren. Zo was rond 14.45 uur al bijna de helft van alle winkels in de Herestraat dicht.

18 februari 2022 14.33 uur:

Dijkdoorgangen Delfzijl en keerkleppen Paterswoldsemeer dicht

De dijkdoorgangen bij de haven van Delfzijl gaan wel dicht. “Met het verwachte hoogwater gaan we vanavond de coupures sluiten vanaf 21.30 uur”, laat Noorderzijlvest vrijdagmiddag weten. “Het verkeer wordt omgeleid met borden. De sluiting voeren we uit met de collega’s van Waterschap Hunze en Aa’s.”

Ook de keerkleppen bij het Paterswoldsemeer zijn vanmiddag dichtgezet. Dat is nodig omdat als er door de storm bomen op de kering rond het meer ontwortelen, er schade kan ontstaan aan de kleppen. “Door op voorhand de keerkleppen te sluiten, verkleinen we de kans op mogelijke wateroverlast”, aldus Noorderzijlvest.

Waterstanden onder controle

De waterstanden in het werkgebied van Noorderzijlvest zijn veelal normaal en onder controle. Het peil in het Lauwersmeer is wel hoger dan normaal. Vanmiddag en morgenmiddag verwacht het waterschap opnieuw overtollig water te kunnen spuien. Als de storm geluwd is, volgt morgen een inspectieronde langs de dijken en kades en objecten.

18 februari 2022 13.55 uur:

Ook de bussen van Arriva stoppen eerder met rijden. De buslijnen van Arriva liggen vanaf 15.00 uur stil. Uitzonderingen zijn de bussen op de Waddeneilanden, die stoppen met rijden na aankomst laatste veerboot.

Inmiddels zijn de laatste treinen van Arriva in Groningen vertrokken naar hun eindbestemming. Vanaf 14.00 uur ligt alle treinverkeer in Groningen stil.

18 februari 2022 13.35 uur:

Vanwege de veiligheid stoppen de bussen van Qbuzz om 16:00 uur met rijden. Dat maakt de busvervoerder vrijdagmiddag bekend. “Om de veiligheid van onze chauffeurs en van jou als reiziger te waarborgen, stoppen we eerder met rijden”, aldus Qbuzz. “Dit betekent dat er na 16:00 uur geen ritten meer vertrekken. Wanneer jouw bus voor 16:00 uur vertrokken is, wordt de rit wel helemaal uitgereden.” Ook tot 16:00 uur kan de storm invloed hebben op de dienstregeling. Reizigers moeten daarom rekening houden met vertraging en mogelijke rituitval. Update: Vanwege de storm stoppen onze bussen om 16:00 uur met rijden. Dit betekent dat er na 16:00 uur geen ritten meer vertrekken. Morgen starten we onze dienstregeling weer op. Meer info: https://t.co/ZKvcEHvt6f #StormEunice — Qbuzz GD (@QbuzzGD) February 18, 2022

18 februari 2022 13.15 uur:

Vanwege Eunice sluiten de Forumbibliotheken in de wijken en Haren en Ten Boer vrijdagmiddag eerder dan normaal. Het Forum raadt bibliotheekbezoekers aan om boeken een andere keer te komen halen of terug te brengen.

18 februari 2022 12.30 uur:

In overleg met Rijkswaterstaat heeft de provincie Groningen besloten om, vanwege de veiligheid, vanaf 14.00 uur volledig stoppen met de bediening van bruggen en sluizen in de provincie. Deze maatregelen gelden tot het einde van de storm. Wanneer dat is, is op dit moment nog niet bekend. We zijn erop voorbereid om ook zaterdag 19 februari nog in actie te komen.

Provinciemedewerkers van de buitendienst en de bediening van bruggen en sluizen werken vrijdag 24 uur door. De Oostersluis in Groningen functioneert als het coördinatiecentrum voor de provinciemedewerkers, waar meldingen binnenkomen en acties worden uitgezet. Dit centrum wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer omgewaaide bomen moeten worden opgeruimd of wegen moeten worden afgesloten.

De sneltrein van Groningen naar Leeuwarden om 13.09 uur is voor deze vrijdag de laatste Arriva-trein die vertrekt vanaf het Hoofdstation in Groningen. De laatste trein die vertrekt in de provincie is de trein uit Winschoten naar de Stad. Deze vertrekt om 13.10 uur. Daarna ligt het treinverkeer van Arriva stil, totdat storm Eunice is gaan liggen en ProRail weer op pad kan om de eventuele stormschade te herstellen.

De laatste ritten die vrijdag door Arriva worden gereden zijn de volgende:

Groningen-Leeuwarden stoptrein: vertrek 12.24 uur

Leeuwarden-Groningen stoptrein: vertrek 12.51 uur

Groningen-Leeuwarden sneltrein: vertrek 13.09 uur

Leeuwarden-Groningen sneltrein: vertrek 12.17 uur

Groningen-Roodeschool: vertrek 11.52 uur

Roodeschool-Groningen: vertrek 12.57 uur

Groningen-Delfzijl: vertrek 12.18 uur

Delfzijl-Groningen: vertrek 13.00 uur

Groningen-Weener: vertrek 11.17 uur

Weener-Groningen: vertrek 12.18 uur

Groningen-Winschoten: vertrek 11.47 uur

Winschoten-Groningen: vertrek 13.10 uur

Groningen-Veendam: vertrek 12.29 uur

Veendam-Groningen: vertrek 13.02 uur

18 februari 2022 12.00 uur: Ook Noorderpoort in Groningen stopt vanaf 12.00 uur met de lessen in verband met de storm. “We vinden het belangrijk dat onze studenten en collega’s goed en veilig thuis kunnen komen.” We vinden het belangrijk dat onze studenten en collega’s goed en veilig thuis kunnen komen. Daarom stoppen we vandaag met lessen in school rond 12 uur. Studenten krijgen info via hun opleiding. #Storm #StormEunice pic.twitter.com/T7HsMb1cAy — Noorderpoort (@Noorderpoort) February 18, 2022 18 februari 2022 11.55 uur: Vrijdagmiddag of vrijdagavond eten laten bezorgen via Thuisbezorgd is niet mogelijk. De bezorgdienst houdt er vanaf 13.00 uur mee op in Nederland. Update: Wegens de weersituatie heeft https://t.co/9Hqhr1Pvi1 besloten om onze bezorgers vervroegd te laten stoppen. Vanaf 1 uur zullen zij niet meer bezorgen. Dit geldt in alle steden behalve in Maastricht en Heerlen. We houden de weersituatie nauw in de gaten. — Thuisbezorgd.nl (@thuisbezorgd) February 18, 2022 18 februari 2022 11.35 uur: Drs. Vijfje, PKC’83 en de overige zaalvoetbalverenigingen komen vrijdagavond niet in actie. De KNVB heeft de wedstrijden vanwege de storm afgelast 18 februari 2022 11.05 uur: WIJ Groningen sluit vrijdagmiddag om 12:00 uur de deuren van alle WIJ-locaties in de Stad. Voor noodgevallen blijft WIJ Groningen telefonisch wel bereikbaar. “De veiligheid van de inwoners staat voorop”, zegt bestuurder Mirjam Kuin. “Gezien de weersverwachting en code oranje voor de provincie Groningen, vind ik het niet verantwoord inwoners in de loop van de middag naar een van onze locaties te laten komen.” 18 februari 2022 10.47 uur: Vanwege de storm is het Groninger Museum vrijdag vanaf 13.00 uur gesloten. De opening van ‘Zwart in Groningen’, de tentoonstelling in het museum over het Groningse slavernijverleden, gaat niet door. Tickets hiervoor zijn na vrijdag niet meer te gebruiken. – Vanwege de storm is het museum vandaag vanaf 13 uur gesloten

– Wegen Sturm ist das Museum heute ab 13 Uhr geschlossen

– Due to storm, the museum is closed this afternoon from 1 pm

De opening van Zwart in Groningen gaat niet door, tickets hiervoor kun je niet meer gebruiken. pic.twitter.com/uWYEV0lhv7 — Groninger Museum (@groningermuseum) February 18, 2022 18 februari 2022 10.35 uur:

Zolang het verantwoord is, blijven de bussen van Qbuzz ook na 14.00 uur rijden in Groningen. De vervoersmaatschappij roept reizigers wel op om zelf het weer goed in de gaten te blijven houden en alleen te reizen als dat echt nodig is.

18 februari 2022 10.30 uur:

Omdat de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied vanmiddag en vanavond te maken krijgen met zeer zware windstoten, heeft het KNMI voor deze provincies het weeralarm ‘code rood’ afgegeven vanaf 14.00 uur.

In de rest van het land (waaronder Groningen) is code oranje van kracht, met uitzondering van de provincie Limburg. Maar ook hier kunnen aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. De wind draait geleidelijk van zuidwest naar west.

18 februari 2022 09.50 uur:

Alle corona test- en priklocaties van GGD Groningen sluiten komende vrijdag om 14.00 uur. Met de vroege sluiting wil de GGD voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan voor medewerkers en bezoekers, als gevolg van storm Eunice. De zware windstoten die met de storm gepaard gaan, zouden mogelijk voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.

17 februari 2022 22:47 uur:

“Een onstuimige dag.” Johan Kamphuis houdt zich daarmee in bij zijn omschrijving van het weerbeeld boven Groningen van vrijdag. De OOG-weerman voorspelt dat de windstoten van vrijdagmiddag met name in de Wadden ‘rustig tamelijk extreem te noemen zijn’.

Het volledige weerbericht is hier te vinden.

17 februari 2022 22:24 uur:

Onder meer het Harens Lyceum, het Gomarus College, het Kamerlingh Onnes, het CSG Selion en het Alfa college lieten donderdagavond weten dat zij de deuren vrijdagmiddag eerder dichtdoen. Vermoedelijk zullen ook andere scholen ervoor kiezen om de deuren eerder op slot te draaien. De tijden waarop de scholen dichtgaan variëren, maar voor 14.00 uur zijn de lessen op de eerder genoemde scholen voorbij.

De gebouwen van de Hanzehogeschool blijven wel open, ook als er na 14.00 uur geen treinen meer rijden. Wel adviseert de school aan medewerkers en studenten waar mogelijk online te laten werken.

17 februari 2022 18:05 uur:

Volgens ProRail is de kans vanaf vrijdagmiddag groot dat er bomen op het spoor waaien. Door storm Eunice is het ook te gevaarlijk voor storingsploegen om de weg op te gaan. Daarom ligt het treinverkeer vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur in heel Nederland stil.

17 februari 2022 14:55 uur:

Het KNMI heeft voor vrijdagmiddag en -avond code oranje afgegeven vanwege de storm Eunice. De waarschuwing geldt in Groningen van 16.00 uur tot 1.00 uur. Er is kans op zware windstoten van 100 tot 120 km per uur. Daardoor kunnen bomen omvallen en takken afwaaien.

Vanwege de storm verhuizen tweehonderd asielzoekers in de voormalige testlocatie bij Driebond tijdelijk naar de kazerne in Zoutkamp. Het COA laat aan de NOS weten dat dit gebeurt vanwege het lawaai in de tent vanwege de storm.