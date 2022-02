Afgelopen: Jarige Strand Larsen het goudhaantje in de Euroborg

sport

FC Groningen neemt het vanmiddag in eigen huis op tegen Go Ahead Eagles. Voor het eerst dit kalenderjaar speelt de Trots van het Noorden voor eigen publiek. Een derde van de Euroborg is gevuld, na versoepelingen van de Coronamaatregelen. Het duel begint om 14:30.

Eindstand: 2-1

Afgelopen!

79’ Strand Larsen krijgt een hattrick op een presenteerblaadje, maar schiet naast.

78’ Nog een klein kwartier te gaan.

70’ STRAND LARSEN! Zijn tweede! Van een metertje of twintig schuift hij de bal in de verre hoek: 2-1.

69’ Een kopbal van De Leeuw belandt in de handen van Noppert.

66’ Bijna Duarte! Een schitterende vrije trap wordt even stijlvol gekeerd door doelman Noppert.

60’ De onverwachte gelijkmaker.. Botos kopt raak namens de bezoekers.

51’ Op de lat! Bart van Hintum ziet zijn kopbal stranden op het houtwerk.

50’ De mannen van Danny Buijs komen sterk uit de kleedkamer.

46’ De tweede helft is begonnen.

Het is rust.

28’ Het vuur is gedoofd. Beide ploegen spelen wat rond.

11’ FC Groningen is in het eerste gedeelte van de wedstrijd oppermachtig. Go Ahead wordt overrompeld. Het is wachten op de 2-0.

5’ Het is de birthday boy! Strand Larsen tekent, op aangeven van Meijer, voor de openingstreffer: 1-0.

1’ Na een mooi eerbetoon aan oud-international Wim Jansen, die ons afgelopen week is ontvallen, trappen beide ploegen af.

Supporters verzamelen zich achter een groot doek voor het stadion: ‘50 jaar’. #FCGroningen #GROGOA pic.twitter.com/NLTzlvEgKd — Daniël Theelen (@DanielTheelen) February 6, 2022

Opstelling FC Groningen: Leeuwenburgh, Dankerlui, Te Wierik, Van Hintum, Meijer; Duarte, Kasanwirjo; Suslov, De Leeuw, Abraham; Strand Larsen

Opstelling Go Ahead: Noppert, Lucassen, Kramer, Kuipers, Idzes, Brouwers, Lidberg, Rommens, Oratmangoen, Deijl, Cordoba

Scheidsrechter: Alex Bos