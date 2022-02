Late zege GRC; Forward pakt koppositie

sport

Foto Martijn Minnema. Forward - Actief

In het zondagamateurvoetbal stonden enkele inhaalwedstrijden op het programma. In 1F handhaafde GRC zich bovenin dankzij een uitzege bij Roden, Forward won in 3B de topper tegen Actief en pakte de koppositie.

Door Martijn Minnema

GRC kon bij winst op twee punten van koploper WVV komen maar leek uit bij Roden op een gelijkspel te blijven steken. GRC was voor rust dankzij Robin van Linschoten op 0-1 gekomen maar zag Roden halverwege de tweede helft op gelijke hoogte komen. In de slotminuut bezorgde Robert Smit GRC echter nog de winst.

In de tweede klasse verloren laagvliegers Lewenborg en Gruno allebei met 3-0. Rolder Boys bleef thuis Lewenborg de baas en Gruno ging in Peize onderuit.

De wedstrijd van de dag werd gespeeld op Zernike. Nummer twee Forward ontving nummer drie Actief. Koploper SVZ verloor vanmiddag en daardoor kon de winnaar de koppositie pakken.

Forward begon niet goed en kwam door een treffer van Ermin Imelman al na vijf minuten op achterstand. Forward herstelde zich vlot en kwam een kleine tien minuten later langszij. De beide ploegen hielden elkaar voor rust aardig in evenwicht al waren de beste kansen voor Forward. Maar nadat Forward drie goede kansen had laten liggen sloeg Actief kort voor rust wel toe, 1-2.

Na rust stelde Forward echter snel orde op zaken. In een tijdsbestek van anderhalve minuut boog het de achterstand om in een 3-2 voorsprong zodat het binnen tien minuten na rust de leiding nam. Forward gaf in het vervolg niks weg en besliste het duel zeven minuten voor tijd met de 4-2.