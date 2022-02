Langer schaatsen in ijshockeyhal Kardinge

nieuws

De ijshockeyhal in sportcentrum Kardinge blijft dit jaar langer open. Tot 3 april kunnen recreanten en andere verenigingen terecht op het ijs, omdat ijshockeyclub GIJS meer tijd nodig heeft om de competitie af te maken.

Begin december schortte de BeNe League haar wedstrijden op, in verband met het coronavirus. Eind januari begonnen de teams weer met de competitie. Deze periode moet nu worden ingehaald, waardoor GIJS de ijsvloer in de hockeyhal langer nodig heeft.

Dat betekent dat recreatieve schaatsers en andere verenigingen ook langer door kunnen schaatsen. Of de 400-meter baan ook langer open blijft, hangt af van het weer. Sport050 gaat hier later over beslissen.