Laatste bussen verdwijnen halverwege juli van Grote Markt

nieuws

Foto: Ben Guldenaar

Op 16 juli zullen er voor het laatst lijnbussen over de Grote Markt rijden. Dat maakte wethouder Philip Broeksma dinsdagochtend bekend, in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente, het OV-Bureau en Qbuzz hebben gezamenlijk besloten dat de bussen op 17 juli verdwijnen van het marktplein. Deze datum valt samen met de start van de zomervakantie-dienstregeling. De laatste bussen die per 17 juli niet meer via de Grote Markt rijden zijn lijn 1, 3, 4, 10 en 163.

Vanaf aanstaande vrijdag kunnen er al bussen via de geplande, alternatieve route rijden. Dan wordt de nieuwe Kattenbrug in gebruik genomen. Maar daarvoor moeten er eerst aanpassingen worden gedaan aan de bushalte aan het Gedempte Zuiderdiep, die de Grote Markt moet vervangen als de centrale bushalte voor de binnenstad.

Operatie Julianaplein heeft betrouwbare OV-stroom nodig

Omdat de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe busroute en de verbouwing van Grote Markt nu samen zouden vallen met de extra verkeersdruk tijdens Operatie Julianaplein, is besloten om de bussen langer over de Grote Markt te laten rijden. Zo hoopt de gemeente te zorgen voor ‘een betrouwbare doorstroming van het OV’.

De gemeente verwacht dat de werkzaamheden aan de nieuwe busroute halverwege juli grotendeels zijn afgerond. “Zo hebben we voldoende tijd om de bushaltes voor te bereiden op extra reizigers”, schrijft Broeksma. “Tevens geven we het OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz op deze manier voldoende mogelijkheden om de nieuwe busroute voor te bereiden en de communicatie zo optimaal mogelijk in te richten. Ten slotte verwachten we door het kiezen van deze datum zo min mogelijk overlast voor de reiziger.”

Vrijdag wel andere bussen via Kattenbrug

Vanaf vrijdag rijden wel een aantal andere buslijnen via de nieuwe Kattenbrug, namelijk lijn 5, 6, 61, 65, 76, 160

en 178.