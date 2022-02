Kunstenaars ondergelopen fietstunnel Haren komen met schrik vrij

Het was zondag even schrikken voor de kunstenaars die de fietstunnel bij P+R Haren hebben beschilderd. Het tunneltje was namelijk door de hevige regenval onder water gelopen. Woensdag gingen ze voor het eerst kijken.

De schade viel mee, zag mede-kunstenaar Elroy Gramsbergen. “Ik had het veel erger verwacht. Het is aan de onderkant wel een beetje vies, maar de schilderingen zitten er nog redelijk op.”

De schilders werden via de digitale snelweg op de hoogte gesteld. “Ik kreeg allemaal foto’s en filmpjes toegestuurd en dan schrik je toch wel. Ik dacht wel even dit is het einde van deze schilderingen.” Aldus mede-kunstenaar Quinten van Duuren.

De schade wordt binnenkort door de kunstenaars zelf hersteld.