KultuurLoket komt met workshops voor cultuursector

Foto: KultuurLoket / ingezonden

Het KultuurLoket organiseert de komende periode verschillende workshops om de amateur cultuursector een boost te geven.

Het gaat onder andere om workshops licht- en geluidstechniek en slim deelnemers werven voor verenigingen. “Nu het verenigingsleven en de culturele initiatieven weer opgestart worden, kunnen de cultureel actieve Groningers hun kunde afstoffen of nieuwe kennis opdoen bij de workshops die KultuurLoket speciaal voor de amateurkunstensector aanbiedt”, schrijft het KultuurLoket.

Bij de cursus slim deelnemers werven voor verenigingen wordt uitgelegd hoe je het aanbod aan kunt laten sluiten op de wensen van je deelnemers en hoe je een programma voor een hele nieuwe doelgroep op kunt starten. Bij de workshop ‘Hoe maak ik een lichtplan’ wordt uitgelegd hoe je de belichting bij een optreden of evenement naar een hoger niveau kunt tillen. Bij de workshop ‘geluidstechiek’ leer je alles over het bedienen van geluidsinstallaties. Meer informatie over de workshops is te vinden op deze website.