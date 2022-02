Koninklijke onderscheiding voor dammer Roel Boomstra

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

Burgemeester Koen Schuiling reikte vrijdagmiddag een koninklijke onderscheiding uit aan dammer Roel Boomstra, tijdens een bijeenkomst in de Coendersborg

De in Groningen woonachtige dammer is vanaf vrijdag Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Boomstra krijgt het eremetaal voor zijn prestaties, maar ook voor zijn werk als rolmodel voor de jeugd binnen de damsport. De in Utrecht geboren Boomstra draagt sinds 2011 de titels Nationaal en Internationaal Grootmeester en werd in 2016, 2018 en 2022 de wereldkampioen.

‘Stad is net zozeer van Roel Boomstra als van Jannes van der Wal’

“Groningen is allang niet meer alleen de stad van Jannes van der Wal, maar net zo zeer de stad van Roel Boomstra”, vertelde burgemeester Koen Schuiling tijdens de toekenning van de onderscheiding. “Hij staat bekend als een allrounder in zijn sport, iemand die altijd gaat voor de winst. Dat is voor het publiek fantastisch, hij houdt er op die manier plezier in en wint er vele prijzen mee.”

‘Lintje voelt als erkenning voor de sport’

De verraste Boomstra zelf ziet de onderscheiding als een grote eer: “Ik weet dat goudenmedaillewinnaars ook onderscheiden worden, dus het is een hele grote eer om in dat rijtje met grote namen te staan. Dit lintje voelt zeker als een waardering voor de sport. Dat is prachtig.”