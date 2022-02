Kon Veel Minder de Podcast wint award: “We hebben al heel wat felicitaties ontvangen”

nieuws

Wouter Holsappel (l), Maarten Siepel (m) en Thijs Faber (r) met de award op het dak van Forum Groningen. Foto: ingezonden / eigen foto

Kon Veel Minder de Podcast heeft dinsdag een prijs gewonnen bij de Voetbalpodcast Awards 2021. De podcast over FC Groningen was genomineerd in de categorie FAN (Eredivisie).

“Dit is hartstikke leuk, we zijn heel erg blij”, reageert Maarten Siepel verheugd. Siepel is één van de podcastmakers achter Kon Veel Minder de Podcast. “Vorig jaar waren we ook genomineerd, maar toen wisten we de prijs niet in de wacht te slepen. Deze award is een publieksprijs waarbij je afhankelijk bent van de mensen die op je gaan stemmen. Vorig jaar was er één categorie waarbij je zag dat de podcasts over de grote voetbalclubs de meeste stemmen wisten te vergaren. Dit jaar hebben ze de grote clubs in een aparte categorie gezet, waardoor onze kansen groter werden. Ja heel mooi.”

“Interactie met andere supporters maakt het zo leuk”

Kon Veel Minder de Podcast wordt sinds augustus 2018 gemaakt door Wouter Holsappel, Thijs Faber en Maarten Siepel. “We kregen het nieuws een aantal dagen geleden te horen, maar we moesten het nog even onder de pet houden. Vanavond hebben we het naar buiten kunnen brengen. Via Twitter hebben we al flink wat felicitaties mogen ontvangen. Uit de reacties blijkt dat mensen het ons gunnen. En weet je, dat maakt het maken van deze podcast ook zo leuk. Dat je interactie hebt met andere supporters naar aanleiding van de podcast-uitzendingen.”

Grote vlucht

Het afgelopen jaar hebben de podcasts ook een grote vlucht genomen. “Ik kan niet goed beredeneren waarom het afgelopen jaar zo is gegroeid. Misschien komt het deels door de coronapandemie en de maatregelen om het virus in toom te houden? Dat mensen meer thuis zaten en tijd hadden om andere dingen op te gaan pakken. Als je dan als supporter niet naar het stadion kunt dan is het wellicht leuk om via onze podcasts toch op de hoogte blijven. Dat zou een reden kunnen zijn. Maar het kan net zo goed zijn omdat door de ontwikkelingen binnen de club mensen geïnteresseerd zijn geraakt. Ik weet het niet.”

“Alles wat er nu nog bij komt, dat is mooi meegenomen”

Nu de award binnen is betekent dit dat de podcast mee dingt naar de voetbalpodcast award. “Er waren vijf categorieën, en de top drie van elke categorie dingt mee naar de algemene award. Een vakjury bestaande uit relevante mensen uit de voetbal- en podcastwereld gaan bepalen wie de winnaar wordt. Zelf dicht ik ons geen kansen toe. Ik ga in ieder geval nergens rekening mee houden. We hebben deze award, en alles wat er nog bij gaat komen dat is mooi meegenomen.”

Kon Veel Minder de Podcast is te beluisteren via Spotify en via Apple Podcasts.