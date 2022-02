Komende zondag vredesprotest in binnenstad voor Oekraïne

nieuws

Foto: 112 Groningen

De Groningse afdeling van Lux Europae organiseert aanstaande zondag een vredesdemonstratie in de binnenstad. De organisatie roept Groningers op mee te doen om ‘steun te betuigen aan het Oekraïense volk en de vrije wereld’.

Volgens Lux is iedereen uitgenodigd om te komen: “Europeanen, Russen, niet-Europeanen, het maakt niet uit waar je vandaan komt en waar je staat in het politieke spectrum. Als je Oekraïne en de vrede in Europa steunt, ben je welkom”, schrijft de organisatie op haar Instagram-pagina.

Waar en hoe laat het protest gaat plaatsvinden, is nog niet bekend.

Lux was al van plan om volgende week zaterdag te demonstreren in de binnenstad, maar dit protest is vervroegd door de ontwikkelingen van donderdag. De organisatie hoopt op een hoge opkomst. “Samen kunnen we een krachtige boodschap sturen naar wie de leiding heeft. We ontmoeten elkaar in de binnenstad van Groningen om solidariteit te betuigen met onze Europese landgenoten uit Oekraïne in hun strijd voor zelfbeschikking.”

Het evenement wordt gehouden op 27 februari — 🇪🇺Lux Europæ🇪🇺 (@LuxEuropae) February 24, 2022