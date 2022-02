Komende maand 47 Groningse bomen tegen de vlakte vanwege kastanjeziekte

nieuws

De gemeente Groningen ziet zich genoodzaakt om 47 kastanjes in de gemeente te kappen, omdat ze ernstig zijn aangetast door de kastanjeziekte. In verband met de veiligheid is het volgens wethouder Glimina Chakor niet mogelijk om de bomen te laten staan. Voor 15 maart liggen alle 47 bomen daarom tegen de vlakte.

De bomen liggen verspreid over de gemeente. Zes staan in het centrum, zeven in Zuid, acht in Oost, dertien in West, zeven in de Oude Wijken, vier in Haren en twee in Garmerwolde en Thesinge. Eind deze maand gaat de gemeente beginnen met de bomenkap. Halverwege maart moet de kapoperatie klaar zijn.

De gemeente zet in op één-op-één herplant. Dat betekent dat er voor de 47 kastanjes 47 nieuwe bomen worden geplant. Maar geen kastanjes, zo stelt Chakor: “Omdat kastanjes kwetsbaar zijn voor de ziekte, planten we voorlopig geen nieuwe kastanjes op de opengevallen plaatsen. We zullen andere bomen planten die passen in de omgeving.”

Sinds 2011 heeft de ziekte zich snel verspreid onder kastanjes in de gemeente. Door de ziekte worden bomen broos en breken grote takken gemakkelijk af. De ziekte zorgde er begin vorig jaar onder meer voor dat de meest sprookjesachtige boom van het Noorderplantsoen moest worden gekapt.