KNMI waarschuwt opnieuw voor zware windstoten en geeft ‘code geel’

Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zware windstoten. Voor de provincie Groningen geldt er zondagavond een ‘code geel’.

De waarschuwing wordt om 20.00 uur van kracht. “In de loop van de dag gaat het opnieuw hard waaien met in de kustprovincies zware windstoten van 75-90 kilometer per uur, in de avond enige tijd toenemend naar 90-110 kilometer per uur uur”, meldt het KNMI. “In de avond kunnen ook landinwaarts tijdelijk zware windstoten van 75-100 kilometer per uur voorkomen. De windstoten komen uit een zuidwestelijke richting, later in de avond en in de nacht naar maandag uit een westelijke richting en kunnen opnieuw hinder veroorzaken voor verkeer en buitenactiviteiten.”

Code geel geldt in Groningen tot 02.00 uur komende nacht.