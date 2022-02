Kleine tijdwinst met trein tussen Groningen en Randstad

nieuws

Foto Andor Heij Spoorboog Hoogeveen

Tussen Groningen en de Randstad wordt volgend jaar met de trein een minuut tijdwinst geboekt. Dat staat in de adviesaanvraag dienstregeling 2023 van de NS.

Dat komt doordat dit jaar de spoorboog bij Hoogeveen wordt aangepakt. Daar kan in de bocht nu nog maar 80 kilometer per uur gereden worden. Door de sporen enige meters te verleggen kan de trein er met volle snelheid langs. Hierdoor verbeteren onder meer de verbindingen in Groningen.

In maart rijden er een weekeinde geen treinen vanwege de werkzaamheden in Hoogeveen. In mei gaat het om twee weken.

De adviesaanvraag dienstregeling wordt aan het begin van het jaar bij de regionale overheden en reizigersorganisaties ingediend. De NS kan de plannen dan in de loop van het jaar eventueel aanpassen.