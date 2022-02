Kleine stijging aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen

nieuws

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is in het afgelopen weekend iets gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

In totaal behandelden Groningse ziekenhuizen maandagochtend 29 coronapatiënten, twee meer dan afgelopen donderdag. Op de IC’s in Groningen steeg het aantal opnames met twee, waarmee nu acht patiënten met COVID op deze afdelingen verblijven.

In de drie noordelijke provincies als geheel steeg het aantal opnames met één patiënten (van 66 naar 67). De IC’s behandelden maandagochtend twintig coronapatiënten, twee meer dan donderdag. Er liggen geen patiënten van buiten de regio meer in de noordelijke ziekenhuizen.