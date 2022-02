Kinderhartcentrum in het zonnetje gezet: “Dit is waar je het voor doet”

Honderden tekeningen, foto’s en een boek vol verhalen kregen medewerkers van het kinderhartcentrum in het UMCG maandagmiddag. Moeders wilden hen zo bedanken voor het zorgen voor hun kinderen.

Afgelopen december werd bekend dat het hartcentrum in Groningen moet sluiten, maar vorige week heeft de minister zijn besluit toch uitgesteld. Er wordt nu eerst onderzoek gedaan. Daarom vonden de initiatiefnemers van deze actie het tijd om de medewerkers van het kinderziekenhuis even extra in het zonnetje te zetten. “Omdat ze zo veel voor ons hebben gedaan,” vertelt Melissa Slingerbos. “Naast hun gewone werkzaamheden om voor kinderen te zorgen moeten ze nu ook hun strijd leveren in Nederland, de Tweede Kamer en andere ziekenhuizen. Daar wilden wij onze waardering voor uitspreken en ik denk dat dat goed is gelukt.”

Het belangrijkste cadeau is een serie foto’s van mensen met hun littekens. “Ik heb zelf een dochter die hartenkind is en zij heeft meerdere keren op de kinder IC gelegen. Ik miste toen een soort steun of hoop. Het is de bedoeling dat deze foto’s op de gang komen te hangen, zodat je als je daar op een negatief moment langsloopt uit de foto’s kunt reflecteren dat het ook gewoon goed kan komen. Dat je kind ook gewoon een puber of een volwassene kan worden.”

De drie moeders kozen elk een arts uit om een foto aan te overhandigen. Eén van hen is hartchirurg Astrid van Boxtel. “Dit was heel onverwacht voor mij. Ik werd opgeroepen of ik wilde komen. Dit is een van de meest prachtige dingen die je kunt doen. Uiteindelijk doe je dit allemaal voor de patiënten en dat het uiteindelijk goed met hen gaat. Het blije snoetje van het kind op mijn foto, dat is waar je het allemaal voor doet. Dat is niet met woorden te beschrijven, dat zit in je hart.”