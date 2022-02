Kattenbrug: ‘Mooi aangelegde brug die perfect rijdt’

nieuws

Eerste bus over Kattenbrug. © Fotografie Rieks Oijnhausen ©

“De brug rijdt perfect en ik vind hem mooi aangelegd”, aldus buschauffeur Karel Karst, die vrijdagochtend als eerste over de nieuwe Kattenbrug reed.

De nieuwe brug tussen het Kattendiep en het Schuitendiep zorgt er voor dat de bussen vanaf het Zuiderdiep niet meer over de Grote Markt hoeven te rijden. “Het is een geweldig moment”, aldus wethouder Philip Broeksma van verkeer en vervoer. “Het betekent dat het openbaar vervoer andere routes kan gaan rijden en dat de Grote Markt niet meer doorsneden gaat worden door al die bussen. Het betekent ook dat de Grote Markt een ander karakter kan krijgen en dat is een hele mooie ontwikkeling voor de stad”.

Op 17 juli verdwijnen de laatste bussen van de Grote Markt en dan is de weg vrij om het stadshart aan te pakken. Er worden onder meer bomen geplant, er komt een kinderspeelplek en er komen bankjes.

Rond de nieuwe Kattenbrug wordt ook nog het één en ander gedaan. De verlaagde kade wordt verder aangelegd en er komen bomen waardoor er een groene verblijfplaats ontstaat. “Hier in Groningen leggen we niet zo maar een brug aan”, aldus wethouder Roeland van der Schaaf van ruimtelijke ordening. “Dan zeggen we ook, we maken er een mooie brug van en we zorgen er ook voor dat de omgeving opknapt”.