“Kans op twee stormen komende week, vinger aan de pols houden”

Als de weerkaarten van zondagavond gelijk krijgen, dan krijgen we komende week in het Noorden van het land te maken met twee op elkaar volgende stormen. OOG-weerman Johan Kamphuis noemt het een bijzondere situatie.

“Een storm is niet bijzonder, en twee stormen in een week zijn dat ook niet direct. Maar wat deze casus interessant maakt is dat we het over twee stormen hebben die op donderdag en vrijdag passeren. Voor de maand februari, midden in de winter, is dat een vrij bijzondere situatie. Je verwacht dit eerder in het najaar.” Kamphuis noemt de voorspellingen pittig. “Wat er vanavond in de weerkaarten zit is best wel indrukwekkend te noemen. Zelfs als de scherpe kantjes er af gaan is het nog pittig. Het is belangrijk om de komende dagen een vinger aan de pols te houden.”

De situatie komende vrijdag waarbij een stormdepressie ten noordwesten van Nederland ligt boven de Noordzee.

“Zoals de zaken er nu voorstaan zal de storm op vrijdag het zwaarst uitpakken”

Als we naar de voorspelling kijken dan zien we dat op woensdag de wind al aan haalt. “De wind is dan stevig en komt uit west- tot zuidwestelijke richting. Op donderdag wordt het onstuimig en steekt er boven de provincie een krachtige tot harde westenwind op, windkracht 6 tot 7. Lans de Wadden is het stormachtig, windkracht 8, mogelijk enige tijd storm, windkracht 9. In de avond en nacht neemt de wind af. Vrijdag zwelt de wind in de loop van de dag weer aan, nu uit west- tot zuidwestelijke richting waarbij de kans op storm langs de Wadden opnieuw toeneemt. Zelfs zware storm is niet ondenkbaar. We moeten rekening houden met ook dan zware of zeer zware windstoten. Zoals de zaken er nu voorstaan zal de storm op vrijdag het zwaarst uitpakken.”

Koude en warme lucht

Oorzaak van de beide stormen is de westcirculatie. “Vorige week zagen we dat het hogedrukgebied dat voor de kust van Ierland lag naar het zuiden is weggezakt. Dit geeft ruimte aan depressies die vanuit het Noorden de oceaan op gaan. Die depressies nemen heel veel kou mee uit het Poolgebied. Op de oceaan botst die hele koude lucht met de warmere lucht afkomstig van het Azorenhoog. Door die botsingen ontstaan randstoringen.”

De komende dagen zal blijken hoe heet de soep precies gegeten gaat worden. “Een kleine koersverandering van de stormdepressie kan al grote gevolgen hebben. In de kaarten trekt het nu van Engeland via de Noordzee richting Denemarken. Trekt het iets zuidelijker, bijvoorbeeld over ons land, dan zou het een rustige dag betekenen. Maar de voortekenen zijn duidelijk anders.”