Kamervragen aan staatssecretaris over problemen in Oosterparkheem

nieuws

Foto Chris Bakker

De Tweede Kamerfractie van de SP heeft maandagmiddag vragen gesteld aan staatssecretaris Van Ooijen (VWS) over de problemen die de afgelopen periode zijn ontstaan in wooncomplex Oosterparkheem in Groningen.

De Kamervragen volgen op de problemen die eerder deze maand ontstonden in het wooncomplex, na het faillissement van uitbater MartiniZorg. In het centrum heerste zowel voor als na het faillissement chaos, doordat in het pand zowel ouderen als (ex) verslaafden werden gehuisvest.

De SP-Kamerfractie hekelt in haar vragen de manier waarop de bewoners werden geconfronteerd met ondermaatse zorg en onveilige gevoelens onder bewoners en personeel. MartiniZorg maakte tegelijkertijd enorme winsten. Dat is onacceptabel, zo stelt Kamerlid Maarten Hijink. Ook het feit dat zorginstelling La Hacienda nu als opvolger voor MartiniZorg wordt aangedragen, is volgens de SP-Kamerfractie geen goede zaak.

Hijink en zijn fractie willen daarnaast van Van Ooijen weten wat gebeurt er om de bewoners van Oosterparkheem zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over een nieuwe woonplek. De staatssecretaris moet daarover in gesprek gaan met de gemeente, aldus Hijink.