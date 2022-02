Kabinet wil coronamaatregelen sneller versoepelen, samenleving vanaf 25 februari grotendeels open

nieuws

Foto: John den Hollander

De meeste coronamaatregelen zullen per 25 februari komen te vervallen. Bronnen in Den Haag melden dat het kabinet dit dinsdagavond bekend gaat maken.

De versoepelingen worden uitgevoerd in twee stappen. Vanaf aanstaande vrijdag wordt een eerste pakket van kracht waarbij de sluitingstijd in de horeca verruimd wordt van 22.00 naar 01.00 uur. Een week later volgt er een tweede pakket waarbij de reguliere sluitingstijden weer van kracht zullen zijn. Vanaf dan hoeven mondkapjes niet meer gedragen te worden en hoeft er ook geen anderhalve meter afstand meer gehouden te worden.

Coronatoegangsbewijs

Ook het coronatoegangsbewijs verdwijnt in de ijskast. Deze zal alleen weer tevoorschijn worden gehaald als er een situatie gaat ontstaan waarin het een echte toegevoegde waarde heeft. Wel kan het zijn dat het coronatoegangsbewijs nodig is bij reizen naar het buitenland, omdat andere landen dit als voorwaarde stellen.

Basisadviezen en 1G

Niet alle maatregelen komen te vervallen. Zo blijven de basisadviezen als het geen handen schudden, hygiëne, ventileren en testen bij klachten gehandhaafd. Voor festivals en evenementen waar veel mensen aanwezig zijn gaat 1G gelden. Dit betekent dat mensen alleen naar binnen mogen als ze een negatieve test kunnen laten zien. De persconferentie van het kabinet begint dinsdagavond om 19.00 uur. Premier Mark Rutte (VVD) zal vanwege verplichtingen elders hier niet bij aanwezig zijn.