Kabinet: ‘We doen ons uiterste best om de gaswinning terug te schroeven’

Hans Vijlbrief, staatssecretaris Mijnbouw Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief hebben in de Tweede Kamer toegezegd dat zij hun uiterste best doen om de aangekondigde extra gaswinning in Groningen zo veel mogelijk terug te schroeven.

Ze hebben bovendien excuses aangeboden voor de manier waarop de politie is omgegaan met de Groningers in het gaswinningsgebied. Vijlbrief zegt begrip te hebben voor de boosheid van de Groningers. Om beter bereikbaar te zijn gaat hij een deel van zijn werkweek kantoor houden in het aardbevingsgebied.

“Als ik klaar ben met deze taak is de gaswinning gestopt, moet de schade eerlijk zijn betaald en moeten zo veel mogelijk huizen zijn versterkt,” aldus Vijlbrief in de Tweede Kamer. “In 29023 of 2024 wordt er echt definitief gestopt met de gaswinning.”

De NAM en aandeelhouders Shell en ExxonMobil meldden vorige week dat ze bereid zijn om de de aansprakelijkheid voor de aardbevingen af te kopen. Dit om de schadeafhandeling en de versterking van woningen te versnellen. Het kabinet en de kamer voelen daar weinig voor, mede omdat de aardbevingen nog tientallen jaren kunnen voortduren. Vijlbrief gaf wel aan, binnenkort hierover met de NAM te zullen praten.