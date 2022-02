Kabinet stopt vanaf 1 april met coronasteunpakket voor ondernemers

nieuws

Volgens het Kabinet betekenen de versoepeling van de coronamaatregelen en de positieve economische vooruitzichten nieuwe kansen voor ondernemers om zonder beperkingen aan de slag te gaan. De economie draait volgens de regering straks weer volop en ook de werkloosheid is zeer laag. Generieke corona-steun is niet meer nodig nu ook de contactbeperkende maatregelen aflopen.

Andere regelingen gaan wel door, schulden coulant afgehandeld

De evenementen-garantieregeling, de tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C blijven wel gelden. Ook de Qredits overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen door tot eind juni 2022. Dat geldt ook voor de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen en de monumenten-lening van het Nationaal Restauratiefonds.

Ondernemers en werkenden die zwaar zijn getroffen door de crisis en schulden hebben opgebouwd blijven recht houden op een gunstige betalingsregeling. Zo kan de opgebouwde belastingschuld in vijf jaar worden terugbetaald. Voor ondernemers met problematische schulden zijn er mogelijkheden om schuldhulpverlening te krijgen via de gemeente. Daarnaast ondersteunt het kabinet in de kern gezonde bedrijven met een hoge schuld door saneringsakkoorden kansrijker te maken.