Kabinet: ‘Horeca over een week tot 01.00 uur open; stadions en theaters weer vol’

nieuws

Foto Andor Heij. Horeca,kroegen, zuidzijde Grote Markt tijdens lockdown.

Als het aan minister Kuipers van Volksgezondheid ligt, mag de horeca haar deuren vanaf volgende week vrijdag tot 01.00 uur ’s nachts open houden. Volgens de NOS gaat Kuipers deze intentie donderdagavond schriftelijk voorleggen aan de Tweede Kamer.

In de brief zou ook staan dat locaties waar vijfhonderd bezoekers of minder samenkomen, geen anderhalve meter afstand en vaste zitplaatsen hoeven te handhaven. Bij locaties waar meer dan vijfhonderd mensen bij elkaar komen, moeten nog wel vaste zitplaatsen zijn. Maar ook hier wordt de anderhalve meter losgelaten.

De anonieme bronnen rond het Kabinet stellen dat de versoepelingen in de maatregelen het maximale zijn waartoe het kabinet bereid is. De versoepelingen hangen nog wel af van het advies van het OMT naar de regering. Dit advies volgt vrijdag, waarna ook de burgemeester hun toestemming nog moeten geven.

Volgende week dinsdag volgt een nieuwe corona-persconferentie van het kabinet, dit keer met alleen minister Kuipers.