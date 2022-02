Kabinet: “Het land gaat weer open, we mogen optimistisch zijn”

nieuws

Foto: John den Hollander

Het kabinet heeft dinsdagavond versoepelingen van de huidige coronamaatregelen aangekondigd.

“Het land gaat weer open”, zegt minister Ernst Kuipers (D66) van Gezondheid. “In de afgelopen twee jaar draaide alles om bescherming tegen het virus en de toegankelijkheid van de zorg. Veel mensen zijn ernstig ziek geworden, veel mensen zijn overleden en veel mensen moesten wachten op de zorg die ze nodig hadden. Het is een hele zware tijd geweest.”

“Over de piek heen zijn”

“Niet alleen voor mensen in de zorg of voor mensen die afhankelijk waren van de zorg. Ook voor cultuurmakers, jongeren, ondernemers. Corona heeft een schaduw geworpen over onze levens waarbij corona ons tot op het bot verdeelde. Gelukkig zitten we nu in een andere fase. Heel veel mensen zijn op dit moment besmet. Op dit moment lijkt het alsof we over de piek heen zijn. Als je kijkt naar de ziekenhuisbezetting, dan blijft die nagenoeg stabiel ondanks de hoge besmettingscijfers. We zijn op dit moment beter bestand tegen het virus. Bovendien is de Omikron-variant minder ziekmakend.”

Andere belangen

“Ondertussen gaan ook andere belangen zwaarder meewegen. Jongen moeten hun vleugels uit kunnen slaan, ondernemers moeten weer kunnen bouwen aan hun levenswerk. We hebben besloten dat alles weer open gaat. Niet in één keer, maar in stappen. Het zijn grote stappen die we snel achter elkaar gaan zetten, waarbij we wel oog hebben voor de kwetsbaren onder ons. Per direct geldt daarom dat je weer zoveel mogelijk mensen thuis mag ontvangen. Wel geldt de regel om nog zoveel mogelijk thuis te blijven werken.”

Eerste grote stap

Komende vrijdag wordt een eerste stap gezet in het verder openen van de samenleving. Zo mogen horeca en cultuur tot 01.00 uur geopend blijven. Een vaste zitplaats komt te vervallen op locaties tot 500 bezoekers. Daar hoeft ook geen mondkapje meer gedragen te worden en hoeft ook geen anderhalve meter afstand worden gehouden. Op plekken met meer dan 500 gasten, zoals bijvoorbeeld voetbalstadions, blijft een vaste zitplaats nog wel verplicht. Mensen die positief getest worden hoeven vanaf vrijdag nog maar 5 dagen, in plaats van 7 dagen, in isolatie. Ze mogen weer de straat op als ze minstens 24 uur klachtenvrij zijn.

Tweede grote stap met afscheid van vrijwel alle maatregelen

Vanaf 25 februari gaat de samenleving nagenoeg helemaal open. Er gelden dan geen beperkingen meer in sluitingstijden. Ook de 1,5 meter afstandsregel verdwijnt dan, net als de mondkapjesplicht. In het openbaar vervoer en op luchthavens blijven de mondkapjes wel verplicht. Ook de coronapas wordt dan overboord gegooid. Niet alle maatregelen verdwijnen. Zo blijven de basisadviezen als het geen handen schudden, hygiëne, ventileren en testen bij klachten gehandhaafd. Voor grote evenementen binnen met meer dan 500 bezoekers gaat 1G gelden. Dit betekent dat mensen alleen naar binnen mogen als ze een negatieve test kunnen laten zien.

Op 15 maart is een nieuw weegmoment. “Tot slot. We mogen optimistisch zijn. Maar we moeten ook realistisch blijven, corona is niet weg. Mijd grote groepen, en de basismaatregelen blijven erg belangrijk.