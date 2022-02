Kabinet: “Gasopslag Grijpskerk wordt ingezet om Groningenveld eerder te sluiten”

nieuws

De gasopslag bij Grijpskerk wordt ingezet om het Groningenveld eerder te sluiten. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw maandagavond in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

In de ondergrondse opslag bij Grijpskerk wordt op dit moment hoogcalorisch gas opgeslagen dat gebruikt wordt door de industrie. Met het besluit van de staatssecretaris mag er nu ook laagcalorisch gas worden opgeslagen dat geschikt is voor huishoudens. Dit gas komt niet uit het Groningenveld, maar komt uit de nieuwe stikstoffabriek die bij Zuidbroek verrijst.

Het besluit van de staatssecretaris komt niet helemaal als een verrassing. Vorig jaar gaf het Staatstoezicht op de Mijnen, SodM, al toestemming om Grijpskerk in gebruik te nemen voor laagcalorische opslag. Het SodM liet toen weten dat ondanks dat er een ander soort gas wordt opgeslagen, de risico’s voor de omgeving gelijk blijven. “Er blijft een kans bestaan op aardbevingen, maar schade zal voor het merendeel van cosmetische en niet van constructieve aard zijn”, schrijft Vijlbrief in de brief. Het lijkt erop dat de schadeafhandeling rondom Grijpskerk op dezelfde manier zal worden geregeld als bij het Groningenveld.