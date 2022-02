Jouke de Vries nog vier jaar collegevoorzitter van de RUG

nieuws

Jouke de Vries - Foto: via Rijksuniversiteit Groningen

Jouke de Vries blijft tot 1 oktober 2026 collegevoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat heeft de Raad van Toezicht van de RUG besloten.

De tweede termijn van De Vries gaat in op 1 oktober van dit jaar. Aan het besluit ging een positief advies van het College van Decanen en de Universiteitsraad vooraf. “We zijn erg verheugd dat we Jouke de Vries kunnen benoemen voor een tweede termijn als collegevoorzitter”, zegt Johan Remkes, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Wij zien in hem de juiste persoon om de RUG de komende jaren te leiden. De Vries heeft de afgelopen periode gezorgd voor meer bestuurlijke rust en is een voorzitter met een duidelijke strategische visie.”

De Vries is blij met het besluit van de Raad van Toezicht. “In 2018 ben ik begonnen met allerlei plannen en ideeën. Ik ben er trots op hoe we de universiteit samen door de pandemie hebben geloodst. Bovendien is de relatie tussen het College van Bestuur en de Universiteitsraad flink verbeterd.”

De Vries kijkt uit naar de komende jaren. “Het kabinet lijkt voldoende middelen beschikbaar te stellen om het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek te versterken. Ik zie het als een belangrijke opdracht om de komende jaren onderwijsvernieuwing te realiseren en lessen te trekken uit de pandemie.”