Jos Meijers is nieuwe zakelijk leider van Wijkmakers

Foto: Stella Dekker

Jos Meijers wordt de nieuwe zakelijk leider van Wijkmakers. Onlangs werd al bekend dat Tijmen Hordijk is aangesteld als programmaleider. Samen vormen zij nu de directie van Wijkmakers.

Meijers is de oprichter en directeur-bestuurder van Toentje en Bie de Buuf, een sociale onderneming in de Oosterparkwijk. Meijers gaat minder werken bij Toentje, de overige dagen is hij actief voor Wijkmakers: “”Ik heb er heel veel zin in. Het voelt voor mij alsof we een bandje beginnen en samen de wereld gaan veroveren. Er zit zoveel energie in Wijkmakers. We gaan actief aan de slag met uiteenlopende vraagstukken in Groningen en ik heb het gevoel dat alle betrokken partijen hier ook klaar voor zijn om dit samen met Wijkmakers te gaan doen.”

Wijkmakers ging afgelopen herfst van start op het festival Let’s Gro. Het is de nieuwe academie voor dorps- en wijkvernieuwing in de gemeente Groningen. De bedoeling is dat er een onafhankelijke broedplaats gecreëerd wordt waarin wordt samengewerkt aan wijken en buurten. Meijers is binnengehaald om zorg te dragen voor het financiële aspect. “Gezond zakelijk zijn is nodig. Daarom gaan we diverse verdienmodellen uitwerken. We gaan ook, deels, betaalde programma’s aanbieden, zoals de Leergang Wijkontwikkeling die er al is. Wijkmakers is opgezet om zelfstandig voort te bestaan. Dat gaan we niet alleen met de huidige partners doen, maar we gaan ook op zoek naar nieuwe partners.”