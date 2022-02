Jorg Schreuders: “Voetbalkamp Groningen heeft absoluut geholpen om mijn kwaliteiten te ontwikkelen”

nieuws

Foto: FC Groningen

De 17-jarige middenvelder Jorg Schreuders laat weten dat Voetbalkamp Groningen heeft bijgedragen in de voetballer die hij nu is. Afgelopen donderdag tekende Schreuders een contract tot 2024 bij FC Groningen.

“Ik was op de club en ik kreeg te horen dat ze een gesprek met mij wilden hebben over de toekomst”, vertelt Schreuders. “En vervolgens gaat het balletje dan wat rollen. Je hebt gesprekjes en vervolgens krijg je het definitief te horen. Ik was echt hartstikke blij. Mijn hart ligt toch wel heel duidelijk bij FC Groningen, het is hartstikke mooi dat je dan bij deze club een handtekening kunt zetten.”

“Positief over de toekomst”

Schreuders is op dit moment aanvoerder van het team onder de 18. Het doel is om door te stromen naar het grote FC Groningen. “Die stappen worden al deels gezet in de richting van het team onder de 21 jaar, waar ik nu ook al mee train. Maar er zijn absoluut nog stappen die gezet moeten worden, en de tijd zal het leren hoe goed het gaat. Maar ik ben wel heel positief als het gaat om de toekomst.”

Complete middenvelder

Hoofdjeugdscout Arno de Jong is helder over Schreuders. Hij noemt de 17-jarige middenvelder een speler met veel loopvermogen, die goed is in duelkracht, voetballend vermogen en dominant is op het veld. Hij omschrijft Schreuders als de complete middenvelder. “Dat is hartstikke mooi om dat te horen. Het is altijd mooi om positieve punten te horen, zeker als het van zo’n iemand komt.”

“Voetbalkampen helpen om kwaliteiten of verbeterpunten van jezelf te ontwikkelen”

Zeven jaar geleden werd Schreuders ook door OOG Tv geïnterviewd (zie filmpje hierboven). Toen nog als tienjarig mannetje dat deelnam aan Voetbalkamp Groningen. “Het is lastig om aan te geven wat de precieze betekenis van het kamp is geweest, maar ik kan wel zeggen dat het hele mooie dingen zijn. Dat soort kampen helpen je als voetballer zeker om een aantal kwaliteiten of verbeterpunten van jezelf te ontwikkelen. Maar deelname geeft ook aan hoeveel je van de sport houdt, hoeveel plezier je er aan beleefd. Dat je in de zomervakantie allemaal extra dingen doet om jezelf verder te ontwikkelen. Dus uiteindelijk heeft het zeker invloed gehad.”

“Ongelofelijk hard werken”

In het interview destijds noemde Schreuders grote clubs als Barcelona en Real Madrid waar hij later wel zou willen spelen. Nu zeven jaar later realiseert hij zich dat er nog heel veel moet gebeuren. “Voor nu is het een kwestie van ongelofelijk hard werken. Ik ga nu steeds meer mee met het team onder de 21 jaar. Het doel is om ook mee te gaan doen in het eerste. Maar ik zal daarvoor nog hard moeten werken.”

Dribbelen of passen

Schreuders weet ook waar zijn ontwikkelpunten liggen. “Dat zijn een aantal punten. Er wordt natuurlijk een ontwikkelplan gemaakt waar dat allemaal in staat. Maar het belangrijkste nu op dit moment is dat ik beter af moet gaan wegen wanneer ik een dribbel inzet of wanneer ik een pass doe. Dat is voor nu het belangrijkste punt om onder de knie te krijgen.”

Voetbalkamp Groningen: “Prachtig nieuws”

Nog even terug naar Voetbalkamp Groningen. Bas Eimers is van het Voetbalkamp en hij laat weten trots te zijn. “Het is prachtig nieuws. En we zijn trots op Jorg. Maar we zijn niet alleen trots op hem, we zijn trots op alle jongens en meisjes die meegedaan hebben aan het Voetbalkamp. Wij hebben een kleine bijdrage kunnen leveren in de plek waar hij nu staat. Dat hij nu een contract tekent bij de FC komt vooral door zijn eigen doorzettingsvermogen en het harde werken.”

“Plezier omzetten naar daden”

Eimers kent Schreuders al vanaf jonge leeftijd. “Hij zat toen bij de f-jes. Toen ademde hij al voetbal. Hij was de hele dag en nacht er mee bezig. En de liefde voor de sport heeft hij laten zien door in de vakantie mee te doen aan het Voetbalkamp. Door in zijn vakantie tijd op te offeren om nog beter te worden. Om plezier om te zetten naar daden. Volgens mij heeft hij ook een aantal keren deelgenomen aan ons Voetbalkamp.

Visitekaartje

Desalniettemin is het voor het Voetbalkamp een mooi visitekaartje. “We brengen graag de naam van Arjen Robben ter berde. Maar Jorg Schreuders wordt misschien ook wel iemand die we ooit eens in onze Wall of Fame op kunnen nemen. Maar afgezien daarvan. Iedereen is bij ons een winnaar, in welke sector of waar ter wereld je ook belandt.”

Luister hier naar een interview met Jorg Schreuders in gesprek met radiopresentator Wesley Ferwerda van OOG Sport:

