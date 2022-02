Jeugdspeler Jorg Schreuders tekent bij FC Groningen

sport

Foto: FC Groningen

Middenvelder Jorg Schreuders heeft donderdag een contract tot 2024 getekend bij FC Groningen. Het is het eerste volwaardige profcontract voor de 17-jarige aanvoerder van de onder-18 ploeg van de Groningse voetbalclub.

Schreuders begon in 2015 bij FC Groningen onder-12 en doorliep vervolgens alle opleidingsteams. De middenvelder begon met voetballen bij Be Quick 1887.

Volgens hoofd jeugdscouting Arno de Jong viel de ontwikkeling van de Groninger het afgelopen seizoenen erg op binnen de club: “Jorg is een speler met veel loopvermogen, duelkracht, voetballend vermogen en dominantie op het veld. In combinatie met zijn persoonlijkheid maakt dat van Jorg een complete middenvelder. Als aanvoerder van FC Groningen onder-18 laat hij tevens zien over leiderschapskwaliteiten te beschikken. Ook weet hij heel goed wat te doen om beter te worden en werkt daar iedere dag keihard voor. Dit is zijn beloning. Nu is het zaak voor Jorg om nog verder te groeien.”