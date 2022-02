Jetten denkt nog niet na over verder opendraaien Groningse gaskraan

nieuws

Beeld ©RVD (Valerie Kuypers en Martijn Beekman)

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie ziet op dit moment nog geen enkele reden om serieus na te denken over het verder opendraaien van de Groningse gaskraan. Alleen als het conflict groot wordt en langer duurt, wordt het gasveld ingezet als ‘aller-, allerlaatste redmiddel’, zo stelt de minister tegen RTL Nieuws.

Volgens Jetten is de noodzaak om na te denken over het verder opschroeven van de gasproductie uit het Groningenveld nog lang niet aan de orde. Volgens de D66-minister is er zowel in Nederland als Europa genoeg gas om de rest van de winter door te komen.

De uitspraken van Jetten volgen op vragen over de invloed die de oorlog in Oekraïne heeft op de gasprijs. De gasprijs steeg donderdag naar recordhoogte. Vrijdag nam de prijs echter weer iets af. Donderdagavond pleitte hoogleraar David Smeulders bij het NPO-programma Op1 nog voor het opschroeven van de gaswinning in Groningen.