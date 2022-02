Inzamelingsactie voor vluchtelingen Oekraïne komt op gang: “Zo snel mogelijk spullen die kant op”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De inzamelingsactie voor vluchtelingen van het oorlogsgeweld in Oekraïne komt op gang. Op diverse plekken in het land wordt er ingezameld.

“We hebben drie locaties waar spullen naar toe gebracht kunnen worden.” Aan het woord is Ruslan Zwaneveld van de Stichting Oekraïners in Nederland. “In Den Haag, Rotterdam en in Sappemeer. Aan de Kleinemeersterstraat 109 in Sappemeer zit een bedrijf dat deze dagen 24 uur per dag geopend is. Deze mensen hebben hun ruimtes beschikbaar gesteld om spullen te stallen die naar Oekraïne gebracht kunnen worden. Daarnaast zijn we vandaag ook op de Grote Markt in Groningen aanwezig. Bij de vredesdemonstratie hebben we een bus staan waar mensen spullen naar toe kunnen brengen.”

Behoefte aan diverse spullen

Volgens Zwaneveld is er behoefte aan diverse spullen. “Waar we echt heel veel behoefte aan hebben zijn slaapzakken, thermo-kleding, dekens, hygiëne middelen en medicatie. Bij medicatie gaat het bijvoorbeeld om naalden, verbandmiddelen, tourniquets, injectiespuiten en desinfectiemiddelen.” Daarnaast laat de organisatie weten dat ook handschoenen en lang houdbare levensmiddelen welkom zijn. Ook geld in de vorm van donaties is welkom. “Als stichting hebben wij een ANBI-status waardoor het belastingaftrekbaar is.”

Hulpgoederen

Zwaneveld meldt dat de inzamelingsactie zaterdag is begonnen: “Eigenlijk zijn we sinds 2014 al bezig. Zelf kom ik uit Oekraïne, en ik heb er nog veel familie en vrienden wonen. Zij zijn op de vlucht geslagen of verblijven in schuilkelders. Na de bezetting van de Krim hebben we ook al diverse malen hulpgoederen die kant op gestuurd. Nadat afgelopen week Rusland de oorlog verklaarde aan Oekraïne, er hard gevochten wordt en heel veel mensen op de vlucht zijn geslagen, zijn we in actie gekomen.”

“Wij waarderen dit heel erg”

Inmiddels zijn al veel spullen ingezameld. “Het gaat heel goed. Zodra we de eerste wagen vol hebben rijden we ook direct naar de Poolse grens met Oekraïne. De bedoeling is dat daar de spullen overgedragen worden aan Oekraïners die het verder het land in gaan brengen.” De steun die de stichting op dit moment ontvangt, en de vredesdemonstratie die zondagmiddag plaatsvindt op de Grote Markt, raakt Zwaneveld: “Het is heel fijn om te zien dat Nederland zo betrokken is, en helpt. Dat waarderen wij heel erg.”

