Inzamelingsactie in Haren voor Oekraïne: “Je wilt iets doen”

Foto: Rieks Oijnhausen

In Haren is een inzamelingsactie gestart voor de vluchtelingen en slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. De bedoeling is om vanuit Haren zoveel mogelijk spullen naar Sappemeer te brengen waar de Stichting Oekraïners in Nederland een inzamelplaats heeft.

“Ik was al een aantal dagen aan het nadenken wat ik zou kunnen doen”, vertelt Willemijn Kemp. “Vanmiddag kreeg ik te horen dat er in Sappemeer een inzameling plaatsvindt. Deze spullen worden vanuit Sappemeer naar de grens met Polen gebracht. Toen dacht ik, daar kan ik iets mee. In verschillende groepsapps heb ik vervolgens het voorstel gelanceerd om spullen in te gaan zamelen.”

Slaapzakken en dekens

De Stichting Oekraïners in Nederland liet zondagmiddag weten op zoek te zijn naar slaapzakken, thermo-kleding, dekens, hygiëne middelen en medicatie. Bij medicatie gaat het bijvoorbeeld om naalden, verbandmiddelen, tourniquets, injectiespuiten en desinfectiemiddelen. Daarnaast is men op zoek naar handschoenen en lang houdbare levensmiddelen.

Spullen dinsdagavond inzamelen op parkeerplaats sportpark De Koepel

“Zelf ben ik betrokken bij voetbalvereniging VV Haren en VV Gorecht. De bedoeling is om ingezamelde spullen daar aanstaande dinsdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur naar toe te brengen. Dan worden alle spullen ingeladen en op woensdag breng ik het dan naar Sappemeer. Dat is voor mij een kleine moeite omdat ik in het oosten van de provincie werk, en dus toch Sappemeer passeer.” Kemp geeft aan dat mensen zich dinsdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur kunnen melden op de parkeerplaats van sportpark De Koepel aan de Scharlakenlaan 28 in Haren.

“Heel erg dat mensen in Oekraïne hier de dupe van zijn”

Kemp zegt geraakt te zijn door het nieuws uit Oekraïne. “Ja geraakt, maar ik vind dat we ook naïef zijn geweest. We stonden er bij en we keken er naar. Wat Poetin nu gedaan heeft, dat is een actie die je toch wel heel duidelijk aan zag komen. Het is heel belangrijk dat we de oorlog een halt toe roepen. En het is heel erg dat de mensen in Oekraïne hier de dupe van zijn.”