Inzameling gestart bij Fight Academy Groningen voor Oekraïne: “We kunnen niet stil blijven zitten”

Foto: Danja de Jonckheere

Fight Academy Groningen is maandag een inzamelingsactie gestart voor de slachtoffers en vluchtelingen van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Sirano ’t Zand vertelt dat er tot en met vrijdag spullen kunnen worden ingeleverd.

Hoi Sirano! Vandaag was de eerste inzamelingsdag. Is er al veel aanloop?

“Ja. Je merkt heel duidelijk dat het conflict mensen bezighoudt. Zo zijn er vandaag al flink wat spullen binnengebracht. Onder andere een tas met sneltesten voor corona, maar ook kleding en dekens zijn gebracht. Daarnaast merken we dat er heel veel mensen zijn die geld willen doneren. We hebben een crowdfundingslink via gofundme opgezet, maar dit werkt nog niet helemaal naar behoren.”

Als het gaat om spullen, wat kunnen mensen bij jullie langs brengen?

“Wij zitten aan de Van der Hoopstraat 6 in Groningen. De komende dagen zijn we dagelijks tussen 09.00 en 19.00 uur geopend. Waar we behoefte aan hebben zijn verbandmiddelen zoals grote pleisters en zwachtels, zelftesten voor corona, houdbaar en energierijk voedsel, water, dekens en slaapzakken en warme kleding voor jong en oud.”

Terug naar donderdagochtend toen duidelijk werd dat Rusland Oekraïne militair was binnengevallen. Had je direct de gedachte om in actie te komen?

“Dat Rusland het soevereine Oekraïne aan is gaan vallen, dat kwam voor mij niet onverwacht. Je zag dit aankomen. In de dagen die volgden kwamen er steeds meer feiten naar boven. Bij ons is toen het idee gaan leven om iets te doen. Dat idee heeft verschillende vormen gehad. Maar deze hulpactie lijkt ons het beste. Spullen inzamelen, waarbij we komende vrijdagmiddag of in het begin van de avond in busjes naar de grens met Polen willen gaan rijden.”

De bedoeling is om de spullen bij de grens met Oekraïne af te leveren?

“Dat weten we nog niet precies. De bestemming is inderdaad wel de grens. Inmiddels zijn er al een aantal mensen die kant op, en we proberen duidelijk te krijgen hoe we dit het beste kunnen organiseren.”

Hoe komt het dat jullie als Fight Academy zo betrokken zijn? Hebben jullie een link met Oekraïne?

“Een vriend van mij woont daar inderdaad. Maar ik denk dat er nog één ding veel belangrijker is. We hebben het hier over een Europees land dat aangevallen wordt. Dit gebeurt in onze achtertuin. Het is niet ver weg. Het is dezelfde afstand als naar Benidorm rijden. Wij voelen ons in ieder geval geroepen om iets te doen. Om iets te doen voor mensen die er nu helemaal alleen voor staan. Dat kunnen we niet maken. We kunnen nu niet stil blijven zitten.”