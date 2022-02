“Inmiddels al storm op de Wadden, komende vrijdag kleine kans op zeer zware storm”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het is niet meer de vraag of we twee stormen voor de kiezen krijgen maar hoe de precieze details er uit gaan zien. Dat zegt OOG-weerman Johan Kamphuis woensdagavond.

“De afgelopen dagen is er gezegd dat we op donderdag en op vrijdag te maken krijgen met een storm”, vertelt Kamphuis. “De storm van donderdag is inmiddels gearriveerd. Op Vlieland is reeds een windstoot van 113 kilometer per uur gemeten. Dat is al bijna orkaankracht. In het Waddengebied en op de westkust staat een windkracht 8, met uitschieters naar 9, in Groningen windkracht 7. En inderdaad deze storm is dus eerder gearriveerd dan gedacht.”

“Je komt in de buurt van een extreme situatie”

Kamphuis denkt dat de storm die vrijdag gaat passeren niet eerder op gaat duiken. “Op dit moment is dit lagedrukgebied nog in ontwikkeling ten westen van Ierland. Het moet nog gestalte krijgen. Als je vrijdagochtend wakker wordt en de gordijnen opent dan zal het heel rustig zijn. Het is dan letterlijk stilte voor de storm. In de middag zal de wind aan gaan halen waarbij het hoogtepunt van deze storm in de namiddag en avond wordt verwacht. Ik verwacht dat als we nu al windstoten van 110 kilometer per uur hebben, dat we daar vrijdag over heen gaan. Ik ben niet van de grote woorden, maar je komt dan wel in de buurt van extreme situaties. Een situatie die gevoed wordt door koude poollucht die binnen komt vallen.”

Kleine kans op zeer zware storm

Volgens Kamphuis is het potentieel gevaarlijk. “De windstoten zullen heftig zijn en kunnen verraderlijk zijn voor bijvoorbeeld weggebruikers. Er is een kleine kans dat de storm uitgroeit tot een zeer zware storm, windkracht 11. Om het in een perspectief te bekijken is het misschien goed om te kijken naar de records. De zwaarste windstoot die in Nederland is gemeten is 162 kilometer per uur. Dit was tijdens een storm op 6 november 1921. Het absolute record werd behaald op 5 november 1948 toen er op Vlieland 202 kilometer per uur werd gemeten. De zwaarste windstoot in De Bilt werd gemeten in 1960, toen daar 133 kilometer per uur werd gemeten.”



Het zwaartepunt van de zuidwesterstorm in het Waddengebied voor vrijdag in beeld. In de avond kans op zware tot zeer zware storm, windkracht 10 tot 11 met windstoten die langs de Waddenkust orkaankracht kunnen bereiken: 120 km/uur. Na middernacht gaat de storm liggen.