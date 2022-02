HSV: “Dat minister in gesprek wil over leenstel is een mooie eerste stap, maar er is meer nodig”

nieuws

Foto Andor Heij Protest tegen leenstelsel en voor behoud basisbeurs

Een mooie eerste stap. Zo omschrijft de Hanze Studentenbelangen Vereniging, HSV, de boodschap van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf (D66) om met studenten in gesprek te gaan over het leenstelsel.

Zaterdag vond er in Amsterdam een grote protestactie plaats waarbij duizenden studenten aanwezig waren. De studenten willen een ruimhartiger compensatie voor het leenstelsel. Dit stelsel werd in 2015 ingevoerd en lijkt in september 2023 afgeschaft te worden waarna de basisbeurs weer terug komt. Studenten hebben door de leenstelsel een gemiddelde schuld van rond de 17.000 euro opgebouwd. Het kabinet heeft een miljard euro uitgetrokken ter compensatie. In de praktijk komt dit neer op 1.000 tot 2.000 euro per student. Minister Dijkgraaf liet via sociale weten dat hij de onvrede begrijpt en dat hij de komende maanden in gesprek wil met zoveel mogelijk studenten. Wel liet hij direct weten dat er 1 miljard euro compensatie beschikbaar is gesteld: “En dat is de ruimte die er is”, schreef de minister.

HSV: “In gesprek willen is een mooie eerste stap”

“De actie van gisteren is een hele goede actie geweest”, vertelt HSV-voorzitter Sander van der Dussen. “Het is nu afwachten met welke reactie het kabinet gaat komen. Dat minister Dijkgraaf zegt dat hij in gesprek wil met studenten is denk ik een positief punt en een mooie eerste stap. Hij is tenslotte ook net aangetreden als bewindspersoon. Maar we hopen wel dat hij straks ook met een goed plan komt waar we allemaal iets aan hebben.”

“Studieschulden van 40.000 euro of meer”

Volgens Van der Dussen zijn de zorgen groot. “Als je studenten op het mbo, op de hogeschool of universiteit er naar vraagt dan is het een getalletje dat oploopt, waar de gevolgen niet direct van worden ingezien. De zorgen zitten bij de mensen die afgestudeerd zijn en nu een huis proberen te kopen. Zij hebben te maken met studieschulden van 40.000 euro of meer en kunnen veel moeilijker aan een hypotheek of aan een andere lening komen.”

“Druppel op een gloeiende plaat”

De HSV noemt de 1 miljard euro compensatie voor studenten onvoldoende. “Dat is niet genoeg. Het gaat om duizend tot tweeduizend euro wat een student dan gaat krijgen. Dat is 1/40ste deel, en dat is niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Wat ons betreft moet er een goed plan komen waarmee iedereen geholpen gaat worden. Een plan waar goed onderzoek voor nodig is, waar een mooie oplossing uit gaat rollen.”

Van der Dussen kon zaterdag zelf niet aanwezig zijn: “Ik heb wel hele positieve geluiden gehoord van mensen die er wel naar zijn afgereisd. Dat het heel vreedzaam is verlopen, met mooie toespraken en dat het toch ook wel heel gezellig was. En nu is het inderdaad afwachten.”