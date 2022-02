‘Hoogste windsnelheden vrijdag ’tamelijk extreem’; zondag en maandag weer kans op storm langs de kust’

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

“Een onstuimige dag.” Johan Kamphuis houdt zich daarmee in bij zijn omschrijving van het weerbeeld boven Groningen van vrijdag. De OOG-weerman voorspelt dat de windstoten van vrijdagmiddag met name in de Wadden ‘rustig tamelijk extreem te noemen zijn’.

Maar de weergoden zijn na vrijdag nog niet klaar, want na een pauze op zaterdag is er zondag mogelijk alweer sprake van een zuidwesterstorm langs de kust. De vrijdagochtend begint volgens Kamphuis vrij rustig, maar de wind gaat later in de ochtend al toenemen. “Rond de middag staat er boven Groningen windkracht 5 en in het Waddengebied waait het dan hard, windkracht 7”, aldus Kamphuis. “Langs de westkust is het dan al stormachtig, windkracht 8.”

In de loop van de middag neemt de wind langzaam toe naar stormkracht, eerst langs de westkust en in de loop van de middag ook langs de Wadden. Kamphuis: “In de namiddag en avond in het Waddengebied is er een verdere toename van de wind tot zware storm, windkracht 10 met een kleine kans op zeer zware storm windkracht 11. Het zwaartepunt in onze omgeving vindt plaats in de avonduren. Boven land waait het dan hard, windkracht 7 tot 8. Verder komen er zware en in de loop van de middag zeer zware windstoten voor, met pieksnelheden tot rond 120 km/uur. Langs de Wadden nog iets zwaarder met pieksnelheden van rond 130/140 km/uur en dat kunnen we rustig tamelijk extreem noemen.”

Volgens Kamphuis is er in de avond, naast de harde wind, kans op buien met mogelijk ook hagel en een slag onweer: “Na middernacht gaat de wind geleidelijk aan de ketting en neemt deze af naar vrij krachtig boven land en tot hard bij zee. Het wordt overdag 10 of 11 graden.”

Weekendweer: ‘Zondag mogelijk opnieuw storm langs de kust’

“Zaterdag begint veelal droog, al is een enkele bui niet uit te sluiten, mogelijk met hagel”, vervolgt de OOG-weerman. “In de namiddag volgt regen, met misschien wel een vlok natte sneeuw. Het wordt 7 graden. Zondag bij zee is er alweer kans op zuidwesterstorm. Dan zijn er vooral in de middag perioden met regen, in de avond gevolgd door pittige buien met kans op hagel en zware windstoten. Opnieuw ruig dus. In de ochtend is het 4 graden en in de namiddag 9 graden.”

Ook maandag is er langs de Wadden kans op storm, besluit Kamphuis. Dit keer uit het westen: “Vanaf dinsdag gaat er minder vaak neerslag vallen, is het vaker droog en gaat ook de wind geleidelijk aan vaker liggen. Bovendien gaan we de zon weer af en toe begroeten. Met 8 tot 10 graden blijft het erg zacht voor de tijd van het jaar.”