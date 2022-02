“Het is nogal wat om tijdens de storm huis en haard te moeten verlaten als hulpverlener”

nieuws

Foto: Michael Huising (112 Groningen)

Via sociale media zijn er zaterdag diverse berichten te vinden van mensen die de hulpverleners complimenteren voor het werk dat ze tijdens storm Eunice hebben geleverd. De woorden doen brandweerwoordvoerder Geert Walburg goed.

“We staan de samenleving ten dienste”, vertelt Walburg. “Waarbij mensen met een NL-Alert worden opgeroepen om juist thuis te blijven, gaan hulpverleners juist de straat op als ze een melding krijgen. En het is nogal wat om tijdens een zware storm huis en haard te moeten verlaten. Ik denk dat je als hulpverlener een apart soort gen moet hebben. Is het zonder gevaar? Nee, absoluut niet. Collega’s waren afgelopen nacht bezig om een omgevallen boom in mootjes te zagen. Plotseling hoorden zij een luid gekraak. Toen ze omkeken viel een andere boom om. Gelukkig viel deze boom de goede kant op, maar zulke dingen kunnen ook heel anders aflopen.”

“Voor zover ik weet zijn alle brandweerkorpsen in de provincie in touw geweest”

De situatie zaterdagochtend is rustig. “We hebben nog een aantal meldingen gekregen die we verwerkt hebben. Je moet dan denken aan bomen die op tuinhuisjes en schuttingen zijn gevallen. Maar je kunt nu echt zeggen dat het stilte is na de storm. We schatten dat we in de provincie Groningen ongeveer 300 meldingen te verwerken hebben gekregen. Exacte cijfers heb ik niet omdat ons systeem overvol was. Via de alarmering zijn er 120 meldingen uitgegaan, maar als brandweervoertuigen eenmaal onderweg zijn dan komt men onderweg ook meldingen tegen die opgepakt worden. Voor zover ik weet is er ook geen enkel brandweerkorps niet gealarmeerd geweest. In de provincie hebben we 750 vrijwilligers.”

Extreem

Walburg noemt het extreem. “Ik heb al heel wat ervaring binnen de brandweerwereld, maar dit was wel extreem. Het was ook drukker dan een reguliere oud en nieuw. Kijk. Je weet dat zo’n storm er aan zit te komen, maar het is lastig om je er goed op voor te bereiden. We hebben onze mensen allemaal goede trainingen gegeven en ze beschikken over het juiste materieel. Maar een storm als gisteren, die volgt niet een bepaald scenario of plan.”

Daken weggewaaid

Van de 300 meldingen betrof het veelal klein leed. “Toch hebben we ook wat grotere meldingen te verwerken gekregen. Het dodelijk ongeluk op de N361 waarbij een personenauto op een omgevallen boom botste, aan de Jacob Schorerstraat in Groningen moesten 6 woningen ontruimd worden nadat het dak was weggewaaid en ook elders in de stad zijn daken van twee woningen weggewaaid. Ook in Appingedam en Warffum waaiden daken weg. Bij alle meldingen hebben we de situatie veiliggesteld. Het is nu aan de gemeente en aan installateurs om de schade te repareren.”

1-3 #StormEunice Eunice is het land weer uit en we maken de balans op. De storm heeft in de provincie zover bekend helaas 1 leven geëist. De 300 meldingen gingen met name over losgeraakte zonnepanelen en dakdelen, en omgevallen bomen. pic.twitter.com/TkDtwT87hT — Veiligheidsregio Groningen (@VRgroningen) February 19, 2022