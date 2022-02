Heimstaden slachtoffer van cyberaanval, persoonsgegevens mogelijk op straat

nieuws

De locatie van het regiokantoor van Heimstaden aan het Skagerrak in Stad

Een softwareleverancier van vastgoedbedrijf Heimstaden is doelwit geweest van een cyberaanval. Het bedrijf waarschuwt op haar website dat er een kans is dat persoonsgegevens daarbij op straat zijn komen te liggen.

“We adviseren je daarom de komende tijd extra alert te zijn op mogelijke verdachte telefoontjes, sms- en appberichten, phisingmails en andere pogingen tot fraude”, schrijft Heimstaden. De cyberaanval vond op 3 februari plaats bij het bedrijf Aareon. Bij deze softwareleverancier heeft Heimstaden verschillende soorten gegevens in de cloud opgeslagen. Aareon reageerde direct door de servers voor de buitenwereld ontoegankelijk te maken.

“Niet honderd procent uitsluiten dat er gegevens zijn gekopieerd”

“Inmiddels is duidelijk geworden dat er bij de aanval gegevens van Aareons servers zijn ontvreemd. En hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat hier persoonsgegevens van onze bewoners, oud-huurders of andere relaties bij zaten, kunnen we ook niet met honderd procent zekerheid uitsluiten dat er gegevens zijn gekopieerd.” Op de servers van Aareon staan persoonsgegevens opgeslagen die Heimstaden nodig heeft om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Het gaat om naw-gegevens, mailadressen, geboortedata en bankrekeningnummers.

Heimstaden

Heimstaden is een Scandinavisch bedrijf dat in 1998 werd opgericht in Malmö. Tegenwoordig is het in verschillende Europese landen actief. In de gemeente Groningen beschikt het bedrijf over ruim vierhonderd woningen, in de provincie gaat het in totaal om ruim 650 woningen. Dit voorjaar opent het bedrijf een regiokantoor op de locatie aan het Skagerrak in de stad. Vanuit dit kantoor zal het beheer en onderhoud van de woningen in Groningen geregeld gaan worden.