“Heel mooi dat er stappen worden gezet om internationals naar de stembus te krijgen”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Mooi dat er stappen worden gezet om internationale studenten naar de stembus te krijgen, maar spectrum breed is er nog veel werk te doen. Dat zegt raadslid Justine Jones van GroenLinks woensdagavond.

Jones reageert daarmee op een artikel in de UKrant. De krant heeft onderzoek gedaan naar de bewustwording van de aanstaande gemeenteraadsverkiezing onder internationale studenten. Daaruit blijkt dat van de vijftienduizend internationals 75% niet weet dat ze mogen stemmen. “Het komt niet direct als een verrassing. Ik denk dat lokale verkiezingen in algemene zin minder tot de verbeelding spreken dan nationale verkiezingen”, reageert Jones.

Huisvesting

Het raadslid snapt het ook wel: “Ik kan me voorstellen dat je als student met andere dingen bezig bent. Maar toch is hun stem belangrijk. Kijk bijvoorbeeld naar de problemen waar internationals mee te maken hebben. Zoals de huisvesting. Dat je in september naar Groningen komt maar dat je heel veel moeite moet doen om een kamer te bemachtigen. Ik denk dat dat laat zien hoe belangrijk het is. Dat het belangrijk is dat je gaat stemmen om daarmee er voor te zorgen dat het onderwerp in de gemeenteraad terecht komt.”

“Ben blij dat er nu meer aandacht voor is”

Drie weken geleden stelde Jones vragen aan het Stadsbestuur over het bereiken van internationale studenten. Burgemeester Koen Schuiling (VVD) liet toen weten dat er een speciale campagne wordt opgetuigd met billboards, een Engelstalige verkiezingswebsite en een verkiezingskrant die deels in het Engels verschijnt. “Ik ben heel blij dat er nu stappen worden gezet. We hebben het nu overigens over internationale studenten, maar de groep internationals is nog veel groter. We hebben het over een hele hoop stemmen en zetels. Ik ben blij dat er nu meer aandacht voor is, ook meer aandacht dan vier jaar geleden.”

“Verkiezingen komen nu langzaam in de schijnwerpers te staan”

Het raadslid denkt dat nu ook langzaam de aanstaande verkiezingen in de schijnwerpers komen te staan. “De verkiezingen vinden morgen nog niet plaats. De debatten beginnen nu wat te komen. De stempas belandt deze dagen bij de mensen op de deurmat. Het zal veel mensen er aan herinneren dat er verkiezingen aanstaande zijn. En ik vind dat we allemaal een taak hebben in het laten zien hoe belangrijk dit is, om je stem te laten horen.”

“Opkomst hoger dan 44%”

Bij de vorige verkiezingen, herindelingsverkiezingen, was de opkomst 44%. “Het zou heel mooi zijn als de opkomst dit jaar hoger komt te liggen. En we hebben het nu over internationals, maar er zijn natuurlijk meer groepen waar niet of nauwelijks gestemd wordt. Het zal dit jaar niet lukken om ook voor hen nog een campagne te starten, maar het geeft aan dat er nog veel werk is te verzetten. De lokale verkiezingen gaan echt ergens over. Het gaat over de straat, de wijk of het dorp waar jij woont.”