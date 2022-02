Hanzehogeschool vol achter protest voor compensatie leenstelstel

nieuws

Foto Andor Heij Protest tegen leenstelsel en voor behoud basisbeurs

Het bestuur van de Hanzehogeschool schaart zich achter de studenten die zaterdag op het Museumplein in Amsterdam gaan protesteren voor een eerlijke compensatie voor het leenstelsel.

“Met het afschaffen van het leenstelsel heeft de regering een goede stap gezet”, schrijft het bestuur van de onderwijsinstelling. Hoewel de regering een miljard euro heeft uitgetrokken voor compensatie van leenstelselstudenten (tussen de duizend en tweeduizend euro per student), vindt het Hanze-bestuur dat dit onvoldoende is voor een eerlijke compensatie.

“Studenten hebben het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad”, aldus de bestuursleden.“Naast een hoge studieschuld was en is huisvesting een groot probleem en ook heeft de coronaperiode een flinke wissel op onze studenten getrokken. We horen steeds vaker studenten die kampen met stressklachten en een hoge studieschuld heeft daar een groot aandeel in. Zij verdienen het dan ook om eerlijk gecompenseerd te worden.”