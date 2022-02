Hanze-studenten beginnen ‘Dream Factory’ om vervuiling door ‘fast fashion’ tegen te gaan

nieuws

Foto: NXTclassic

De Hanzehogeschool presenteerde deze week de innovatiewerkplaats Circulair Textiel. Daarin werken studenten samen met de industrie aan de duurzame productie, ontwerp, consumptie en hergebruik van textiel. Daaruit moet een eigen proeffabriek ontstaan, getiteld ‘ the Dream Factory’.

De studenten, docenten en onderzoekers binnen de werkplaats gaan onderzoek doen naar nieuwe mogelijkheden om textiel te hergebruiken en hoe nieuw textiel duurzamer te produceren is, bijvoorbeeld door gebruik te maken lokaal geteelde hennep, vlas of zeewier. De ambitie van de werkplaats Circulair Textiel is om een eigen proeffabriek op te zetten: the Dream Factory.

In de innovatiewerkplaats werken veel Hanze-opleidingen samen. Van kunstacademie Minerva tot toegepaste psychologie. ook het Alfacollege, Noorderpoort, ROC Terra en de Rijksuniversiteit Groningen zijn betrokken.