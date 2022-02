Handhavers maken einde aan groot feest in Noorderplantsoen

nieuws

Handhavers van de gemeente Groningen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een groot feest in het Noorderplantsoen. Op het feest waren enkele honderden jongeren afgekomen.

Volgens verschillende bronnen was het feest rond 21.00 uur begonnen. Ondanks dat er op sociale media weinig aandacht aan is besteed wisten vele mensen de weg naar het Noorderplantsoen te vinden. Bij het feest, dat gehouden werd bij de muziekkoepel, werd muziek gedraaid en maakte men gebruik van een lasershow. De politie en handhavers van de gemeente Groningen lieten de feestgangers lange tijd hun gang gaan. Even na middernacht werd op aandringen van de handhavers de muziek uitgeschakeld. Daarna bleven veel jongeren nog hangen in het plantsoen.

Elders in de stad bleef het rustig. Aanvankelijk zouden verschillende nachtclubs meedoen aan een actie om de deuren na middernacht voor het publiek te openen. Het ging om een protestactie van de sector die door de coronapandemie al twee jaar de deuren gesloten moet houden. Nadat de gemeente Groningen dreigde met hoge boetes besloten de eigenaren de deuren dicht te houden.