Haagse bronnen: “Coronacijfers gunstig, volgende week mogelijk nieuwe versoepelingen”

Foto Jelmer Wijnstra

Het kabinet is positief gestemd over de ontwikkeling van het coronavirus waardoor volgende week mogelijk nieuwe versoepelingen mogelijk zijn. Dat zeggen Haagse bronnen tegen actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

De verwachting is dat de besmettingen de komende weken nog iets verder oplopen, waardoor het wat drukker zal worden in de ziekenhuizen. “Maar er worden geen drama’s meer verwacht, zeker niet meer op de IC’s. Volgende week kunnen we waarschijnlijk verdere versoepelingen verwachten”, aldus een verslaggever van het programma.

De verwachting is dat nog niet de hele samenleving open kan. Waarschijnlijk gaat het in eerste instantie om een verruiming van het aantal mensen dat in een voetbalstadion of in een theater mag zijn. Mogelijk krijgt ook het nachtleven ruimte om open te kunnen. Dat het kabinet positief gestemd is komt door de hoge vaccinatiegraad onder ouderen en het groeiende aantal jongeren dat corona gehad heeft.

Deze week komt het Outbreak Management Team, het OMT, met een nieuw advies. Volgende week dinsdag is er een nieuw weegmoment van het kabinet.