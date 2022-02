Gymzalen Kamerlingh Onnes ingericht als sportbioscoop: “Enthousiasme moet nog groeien”

nieuws

Foto OOGTV.

Leerlingen van het Kamerlingh Onnes in de stad hoeven deze weken niks te missen van de Olympische Spelen. De beide gymzalen van de school zijn ingericht als sportbioscopen.

“Afgelopen week hebben we de beide zalen versierd met vlaggetjes en vanochtend hebben we de olympische ringen opgehangen”. Aan het woord is sportdocent Eddie Post. “Ik en mijn collega’s van de sportsectie zijn groot fan van de Olympische Spelen. Wat er in Beijing op het hoogste podium gebeurd willen we graag de kinderen meegeven. Dat het heel bijzonder is en dat er grote prestaties worden neergezet. Dus tijdens de belangrijkste wedstrijden leggen we onze lessen stil en gaan we met zijn allen voor het grote digibord zitten om de verrichtingen te volgen.”

“Leerlingen stonden vanochtend nog niet op de banken”

Vanochtend stond de 1.500 meter schaatsen voor de vrouwen op het programma. Een wedstrijd die gewonnen werd door Ireen Wüst die daarmee sportgeschiedenis schreef. “Je verwacht dat leerlingen dan ontzettend enthousiast zijn, dat ze op de banken staan. Maar dat gebeurde niet. Het enthousiasme moet volgens mij nog groeien. De docenten op onze school leven in ieder geval enorm mee, en gaandeweg proberen wij de leerlingen te enthousiasmeren.”

Enthousiasme

Volgens Post heeft het op gang komen van het enthousiasme verschillende oorzaken. “Toen ik jong was, dan leefde je naar deze wedstrijden toe. Dan zat iedereen voor de televisie. Dat is tegenwoordig heel anders. Daarnaast. Jongeren hebben denk ik niet zoveel binding meer met het schaatsen. Dat kun je zo ook niet kwalijk nemen. Toen ik jong was kon er elke winter wel geschaatst worden op slootjes en plassen. Dat hebben we de laatste jaren niet meer. Daarnaast zie je ook dat de coronacrisis impact heeft op de leerlingen.”

Suzanne Schulting

Post benadrukt dat de lessen niet om de haverklap worden stilgelegd: “Het gaat alleen om de bijzondere momenten. Vanmiddag hadden we de 500 meter shorttrack bij de vrouwen. De race van Suzanne Schulting hebben we met drie klassen gezien. Shorttrack is een prachtige sport die het in zich heeft om mee te leven. Maar de enigen die enthousiast aan stonden te moedigen waren de sportdocenten, en dan was de Italiaanse Arianna Fontana haar ook nog te snel af. Na afloop zeiden verschillende leerlingen dat ze het zo jammer vonden. Niet jammer voor Schulting, maar vooral voor ons als docenten, haha.”

Kjeld Nuis

Ook dinsdag is de sportbioscoop geopend. Dan staat het koningsnummer bij het schaatsen voor de heren op het programma. “Wie ik als kanshebber zie? Oei. Nuis kende een lastige kwalificatie, maar ik hoop dat hij boven zichzelf uit kan stijgen. Dus ik zet mijn geld op Nuis, maar er zijn meer kanshebbers.”