“Gun het jezelf dat je mooi bent zoals je bent en je er op dit moment mag zijn.” Dat is de boodschap van het nieuwste nummer van zangeres-psycholoog Daisy Veenstra. Onder haar artiestennaam Daisz heeft ze het nummer “Wat als ik zeg” vrijdag uitgebracht op diverse streamingplatforms.



“Het nummer is een boost voor iedereen om te laten weten dat je goed genoeg en mooi bent zoals je bent”, zegt Veenstra over het nummer, “Ik denk dat het iets is waar iedereen wel eens te maken heeft, vooral jongeren, maar ook als je wat ouder bent.” Ze hoopt dat het nummer deze personen een boost kan geven als hij of zij er even doorheen zit.

Ervaringen van TikTok volgers en zichzelf verwerkt

Daisy Veenstra is al enige jaren actief op TikTok onder de naam Daisz en ze heeft meer dan 100.000 volgers. Op dit videoplatform maakt ze korte raps over onderwerpen waar jongeren mee zitten. Daisz staat bekend om haar rake teksten waarin ze gevoelige onderwerpen als geen ander woorden weet te geven. Naast content creator is ze ook psycholoog, dus heeft ze de nodige kennis van zaken. Ook gebruikt ze ook regelmatig haar eigen ervaringen in haar raps en dat gold ook zeker voor dit nummer. Ze had eerder ook flink last van een slecht zelfbeeld. “Hoe graag had ik willen hebben dat ik een vriendin had gehad die tegen me zei: ‘Maar Daisz, je bent mooi zoals je bent! En dat is goed! En goed genoeg!'” Die ervaring heeft ze ook gebruikt in dit nummer.

Het nummer “Wat als ik zeg” van Daisz is te streamen op diverse muziekplatforms. Daarnaast is het ook OOG Radio Stadsplaat. Veenstra was vrijdagochtend te gast in de OOG Ochtendshow om er meer over te vertellen en om het nummer voor het eerst op radio te laten horen.