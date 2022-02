GSb en Lijst STERK blij met versoepelingen: “Het dragen van mondkapjes is peanuts”

nieuws

Foto: Sicco Haring

De Groninger Studentenbond, GSb, en Lijst STERK zijn blij met de nieuwe versoepelingen die dinsdagavond werden aangekondigd door het kabinet.

Vanaf komende vrijdag komt de maximale groepsgrootte van 75 personen te vervallen in het onderwijs. Het mondkapje blijft wel verplicht. “In principe zijn we hier heel blij mee”, vertelt voorzitter Leon van der Deure van de GSb. “Voor het onderwijs waren uiteraard de meeste maatregelen al komen te vervallen. Lessen waren al weer fysiek mogelijk en ook verenigingen in de stad organiseerden al weer voorzichtig hun activiteiten. Dat nu de groepsgroottes komen te vervallen is vooral voor de grote studies, zoals Psychologie, heel fijn.”

“Onderwijsinstellingen moesten zich in bochten wringen”

Volgens Van der Deure levert dat zowel voordelen op voor onderwijsinstellingen als studenten. “Bij een maximale groepsgrootte zag je toch wel dat onderwijsinstellingen zich in bochten moest wringen om iedereen goed onderwijs te bieden. Na komende vrijdag kunnen hoorcolleges weer mensen bedienen en niet alleen lege zalen. Ook kun je afstappen van de hybride vorm die verschillende studies nog hanteerden. Je kunt iedereen weer fysiek ontvangen, dat is heel prettig.”

“Verenigingen kunnen weer evenementen en congressen organiseren”

Ramon Tilstra van Lijst STERK sluit zich bij Van der Deure aan. “Dit is heel goed nieuws”, vertelt de voorzitter. “Het is goed om het onderwijs volledig te openen en we zijn blij met de mogelijkheden die nu ontstaan. Het is denk ik vooral heel fijn voor de studenten- en studieverenigingen die nu zonder beperkingen weer evenementen en congressen kunnen organiseren. Activiteiten die voor de ontwikkeling belangrijk zijn. En dat geldt ook voor colleges op de Hanzehogeschool die nu zonder beperkingen weer mogelijk zijn.”

Mondkapjes

Het mondkapje blijft wel gelden. “Dat is peanuts. Het probleem van het dragen van een mondkapje valt echt in het niet als je het vergelijkt met de zware beperkende maatregelen waar we als studenten mee te maken hebben gehad. Ja, in sommige gevallen is zo’n mondkapje misschien lastig. Bijvoorbeeld als je een debat voert. Maar daar zijn ook oplossingen voor te bedenken. Anderzijds is het verplicht dragen van een mondkapje ook een goed signaal in de richting van studenten die tot de kwetsbare risico behoren, dat zij zich wellicht toch veilig voelen.”

Tilstra daarover: “Het mondkapje heeft inderdaad twee kanten. Enerzijds geeft het een veiliger gevoel, anderzijds is het een beperking. Maar als je mij zou willen voorstellen dat alle maatregelen in het onderwijs vervallen en dat er alleen een mondkapje gedragen hoeft te worden, dan zou ik daar zo voor tekenen.”